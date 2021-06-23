Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 июня.

В 8 часов 30 минут в Челябинской областной клинической больнице открывается межрегиональная научно-практическая конференция по бариатрии. Для СМИ будет организована съемка непосредственно в операционных, где будут проходить мастер-классы (ул. Воровского, 70, корпус 1, консультативная поликлиника).

В 9 часов 30 минут в областной клинической больнице №3 пройдёт открытие нового отделения гнойной хирургии. В мероприятии примет участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт (Челябинск, проспект Победы, д. 287).

В 11 часов отделение Челябинск Уральского ГУ Банка России проведет вебинар для представителей малого и среднего бизнеса. Предпринимателям расскажут об особенностях и преимуществах Системы быстрых платежей (СБП) для торговых компаний.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Проведение первой сельскохозяйственной микропереписи в Челябинской области».

В 15 часов состоится подведение итогов театрально-исторического марафона «Наполеон и Ко. Человек в зеркале истории» (ул. Труда, 183 мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

ДЛЯ СПРАВКИ

24 июня - День Республики Чувашия.

24 июня - Рождество Иоанна Крестителя у западных христиан.

24 июня в народном календаре – День Варнавы.

24 июня 1812 года армия Наполеона вторглась в Россию - началась Отечественная война 1812 года.