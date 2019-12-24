Анонсы событий и мероприятий на 25 декабря
Общество
Сегодня, 17:15
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 декабря.

В 11 часов состоится открытие мастерских, созданных в рамках национального проект «Образование» (Челябинск, ул. Энтузиастов, 17, «Челябинский радиотехнический техникум»).

В 15 часов состоится новогодний праздник в паллиативном отделении ГКБ №5 (ул. Российская, 20, корп. 3).

В 14 часов начнется прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В 14 часов в актовом зале театрального корпуса Челябинского государственного университета отметят интернациональный Новый год. Студенты из 14 стран споют русские новогодние песни и получат подарки от Деда Мороза.

В 15 часов состоится чемпионат и первенство Челябинской области по боксу среди женщин МБУ СШОР по боксу «Алмаз» (ул. Хохрякова, 1).

В 18 часов состоится торжественная церемония открытия ледового городка на пл. Революции с участием Главы города Натальи Котовой. Подведение итогов открытого конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала».

В 20 часов состоится открытие фестиваля «Южно-Уральское сияние» с участием главы города Натальи Котовой (Театральная площадь, около театра драмы им. Н. Орлова).

Справка

25 декабря - Рождество Христово у западных христиан.

25 декабря - Рождество по Новоюлианскому календарю.

25 декабря - Рождество у лютеран.

25 декабря в православном календаре День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца.

25 декабря в народном календаре Спиридон Солнцеворот.

25 декабря 1759 года физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть.

Автор: 
Любовь Юрина
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