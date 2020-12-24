Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 декабря.
В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет торжественный прием спортсменов и тренеров. Среди спортсменов победители, призеры чемпионатов и первенств мира по шашкам, бодибилдингу и гиревому спорту (ул. Цвиллинга, 27, зал приемов, шестой этаж).
В 11 часов 30 минут состоится презентация новых умных остановок общественного транспорта и нового сотрудника МФЦ - промобота Василия.
В 12 часов состоится онлайн-конференция «Туризм на Южном Урале в условиях пандемии» в пресс-центре АиФ-Челябинск.
В 12 часов 30 минут состоится подписание соглашения между федерацией профсоюзов Челябинской области, областной ассоциацией работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и правительством региона на 2021 - 2023 годы. В подписании участвуют губернатор Алексей Текслер (Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).
В 13 часов состоится онлайн пресс-конференция «ЕГЭ: плюсы и минусы для школьников Челябинской области» в пресс-центре «Гранада Пресс».
В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в открытии Центра экологического мониторинга Челябинской области (ул. Калинина, 21).
В 18 часов состоится открытие главного ледового городка на Площади Революции. Принимает участие Глава Челябинска Наталья Котова.
Справка
25 декабря - Рождество Христово у западных христиан.
25 декабря - Рождество по Новоюлианскому календарю.
25 декабря - Рождество у лютеран.
25 декабря в православном календаре - День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца.
25 декабря в народном календаре – Спиридон Солнцеворот.