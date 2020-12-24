В Челябинске завершено обустройство въездной стелы со стороны аэропорта

На Комсомольского проспекте в Челябинске обустроят дорожки для велосипедистов

Анонсы событий и мероприятий на 25 декабря

На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы лидирует спортсмен из Питера

В Челябинске официально открылся чемпионат России по фигурному катанию

Кому в Челябинской области предоставят выходной 31 декабря и придется ли его отрабатывать

Анонсы событий и мероприятий на 25 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 декабря.

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет торжественный прием спортсменов и тренеров. Среди спортсменов победители, призеры чемпионатов и первенств мира по шашкам, бодибилдингу и гиревому спорту (ул. Цвиллинга, 27, зал приемов, шестой этаж).

В 11 часов 30 минут состоится презентация новых умных остановок общественного транспорта и нового сотрудника МФЦ - промобота Василия.

В 12 часов состоится онлайн-конференция «Туризм на Южном Урале в условиях пандемии» в пресс-центре АиФ-Челябинск.

В 12 часов 30 минут состоится подписание соглашения между федерацией профсоюзов Челябинской области, областной ассоциацией работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и правительством региона на 2021 - 2023 годы. В подписании участвуют губернатор Алексей Текслер (Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

В 13 часов состоится онлайн пресс-конференция «ЕГЭ: плюсы и минусы для школьников Челябинской области» в пресс-центре «Гранада Пресс».

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в открытии Центра экологического мониторинга Челябинской области (ул. Калинина, 21).

В 18 часов состоится открытие главного ледового городка на Площади Революции. Принимает участие Глава Челябинска Наталья Котова.

Справка

25 декабря - Рождество Христово у западных христиан.

25 декабря - Рождество по Новоюлианскому календарю.

25 декабря - Рождество у лютеран.

25 декабря в православном календаре - День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца.

25 декабря в народном календаре – Спиридон Солнцеворот.