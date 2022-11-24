Анонсы событий и мероприятий на 25 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 ноября.

В 8 часов в Магнитогорске стартует Всероссийский турнир по тхэквондо «Братишка». Он посвящен памяти воинов, павших в горячих точках (Дворец спорта им. И. Х. Ромазана).

В 8 часов начнутся предварительные бои.

В 12 часов - торжественное открытие. На церемонии будут показательные выступления групп спортсменов из федерации олимпийского тхэквондо Магнитогорска. По завершении - финальные бои старших бойцов и состязания детей 10-12 лет.

В 9 часов 30 минут специалисты Центра коррекции веса Челябинской областной клинической больницы расскажут о своей работе (Челябинск, ул. Воровского, 70, ЧОКБ, третий корпус).

В 9 часов 40 минут состоятся занятие воскресного университета «​Типология культур. Культурный шок. Аккультурация». Спикер: ​ Ксения Добрикова, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики английского языка факультета лингвистики и перевода​ ​ (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, ЧелГУ, первый корпус, ауд. 437).

В 10 часов состоится конференция «Гороховские чтения-2022», посвященная 100-летию Государственного исторического музея Южного Урала (Челябинск, ул. Труда 100, музейно-выставочный центр).

В 13 часов – начало работы секций.

В 11 часов состоится презентация детского образовательно-развлекательного проекта «Подкаст ящерки Златы» (Челябинск, ул. Энгельса, д. 61, библиотека им. Маяковского, интеллект-центр).

С 11 до 19 часов будет проходить фестиваль камнерезного и ювелирного искусства «Уральские самоцветы» в Челябинском музее изобразительных искусств (площадь Революции, 1, вход со стороны сквера).

В 12 часов состоится освящение колоколов для строящегося храма святителя Николая Чудотворца в поселке Томинский. Молитвенный чин совершит митрополит Челябинский и Миасский Алексий (отъезд представителей СМИ в 11 часов от бизнес-центра «Аркаим-плаза», ул. К. Маркса, 38).

В 12 часов в центре Челябинска состоится открытие выставки, посвященной 85-летию Челябинской государственной филармонии (ул. Кирова, бульвар Славы, у памятника добровольцам - танкистам).

В 13 часов состоится пресс-конференция «Изменение правил приема в вузы в 2023 году» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

С 14 до 16 часов в рамках IX Рождественских образовательных чтений состоится заседание молодежного межрелигиозного клуба Тема: «Война и мир в религиозном понимании» (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный парк «Россия – моя история»).

В 14 часов состоится открытие областного семинара «Стратегические задачи развития физической культуры и спорта в Челябинской области на период до 2030 года» с руководителями органов управления физической культурой и спортом муниципальных образований Челябинской области (Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 17Г, гостиница «Мелиот»).

В 17 часов в детском парке имени В. В. Терешковой состоится открытие ледового катка под открытым небом (Челябинск, ул. Рождественского, 6).

В 17 часов - музыкально-развлекательная программа.

В 18 часов - первый сеанс массового катания.

В 20 часов – второй сеанс массового катания.

В 17 часов 30 минут в ДК «Сосновка» состоится концерт, посвященный Дню матери. В фойе ДК будет представлена выставка изостудии «Семицветик» и творческой мастерской «Осьминожка» (поселок Сосновка, ул. Пионерская, 2А).

В 18 часов Клуб любителей романса «Лира» приглашает на концерт (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центральная библиотека им. А. С. Пушкина).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска: мастер-классы, развивающие уроки и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения в Челябинской области.

ДЛЧ СПРАВКИ

25 ноября - День российского военного миротворца.

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

25 ноября 2022 года - Всемирный день отказа от покупок.

25 ноября в народном календаре – Иван Милостивый.

25 ноября 1867 года - День изобретения динамита.

25 ноября 1339 года завершилось строительство дубовых стен Московского Кремля.

25 ноября 1867 года - День изобретения динамита.

25 ноября 1935 года в СССР учрежден орден «Знак Почета».