Анонсы событий и мероприятий на 25 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 января.

В 10 до 11 часов в Челябинске на катке парка им. Терешковой - бесплатный сеанс катания на коньках (Челябинск, ул. Рождественского, 6).

В 11 часов состоится онлайн пресс-конференция «Старт декларационной кампании 2023 года» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 11 часов 30 минут в ЮУрГУ отметят День российского студенчества – Татьянин день (Челябинск, пр. Ленина, д. 76, главный корпус, холл второго этажа).

В 12 часов начнется театрализованный праздник. Пройдут конкурсы, на которых студенты смогут посоревноваться с преподавателями. По традиции ректор ЮУрГУ исполнит три желания студентов.

В 14 часов – мастер класс в хобби-студии.

С 12 часов 13 часов 30 минут состоится онлайн-конференция ДОМ.РФ на тему: «Развитие жилищного строительства» для СМИ и пресс-служб субъектов Уральского федерального округа.

В 13 часов на площадке Образовательного центра «Ньютон» в Челябинске пройдет Всероссийский проект «Урок Цифры» по теме «Технологии, которые предсказывают погоду» (ул. 250-летия Челябинска, 46, ОЦ «Ньютон»).

С 13 часов до 14 часов 30 минут состоится просветительский вебинар «Киберриски в детской среде. Риски будущего и технологии защиты». Участники узнают о киберрисках ближайшего будущего, а также о технологиях, позволяющих защитить ребенка от опасностей в сети. Регистрация.

В 14 часов состоится презентация новой передвижной лаборатории высокого уровня биобезопасности (Челябинск, ул. Российская, 57В, поворот вглубь дворов напротив бассейна «Ариант», гаражное помещение).

В 14 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация и вручение исторического альбома «Император Александр I на Урале» городским библиотекам. Книгу презентует ее автор - директор Государственного Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

В 14 часов состоится торжественная церемония награждения партнёров Челябинской филармонии по итогам 2022 года. Также приглашенные гости примут участие в открытии персональной фотовыставки Надежды Никитичны Пелымской «Кошкин год, кошкин дом и природа за окном» (Челябинск, ул. Труда, 92А. Концертный зал им. С.С. Прокофьева).

С 15 до 18 часов в Экологическом парке Магнитогорска организуют бесплатные катания на коньках для студентов и всех Татьян (Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 1/2).

В 16 часов в Челябинске на катке под открытым небом в парке имени Валентины Терешковой состоится празднование Дня российского студенчества (Челябинск, ул. Рождественского, 6).

В 18 часов в Магнитогорске студенты МГТУ им. Г.И. Носова смогут бесплатно покататься на коньках на льду Арены «Металлург» (Магнитогорск, пр. Ленина, 105).

В 18 часов 30 минут состоится XIX церемония вручения народной премии «Светлое прошлое» в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.

И. Глинки (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

С 21 часа 30 минут до 23 часов состоится «Спортивная студенческая ночь» на коньках (Челябинск, ул. Труда, 187А, Ледовый дворец «Уральская молния»).

В программе:

- массовое катание на коньках,

- большая развлекательная программа,

- интерактивные площадки и призы,

- чествование тренеров и председателей спортивных клубов образовательных организаций высшего образования Челябинской области,

- награждение победителей и призеров Универсиады 2021-2022 учебного года.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: уроки мужества, литературные встречи, обзоры, игры, акции и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных соревнований областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

25 января - День студентов (Татьянин день).

25 января - День штурмана Военно-Морского Флота России.

25 января в православном календаре - День памяти святой мученицы Татианы

25 января в лютеранском календаре – День обращения апостола Павла.

25 января в народном календаре - Татьянин день, Бабий кут.

25 января 1547 года на Руси состоялось первое венчание на царство.

25 января 1918 года принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.

25 января 1919 года открылась первая государственная библиотечная сессия в советской России.