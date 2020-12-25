Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26-28 декабря.
26 декабря, суббота
Губернатор Челябинской области посетит с рабочим визитом Карабашский городской округ.
28 декабря, понедельник
В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа.
В 12 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой «Как защищались права несовершеннолетних на Южном Урале в 2020 году».
В 14 часов в правительстве области состоится награждение лучших работников культуры государственными премиями (ул. Цвиллинга, 27).
В 15 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция ««#ДЕТИДОМА»: как провести каникулы с пользой».
Справка.
26 декабря - День войск ПВО Сухопутных войск России.
26 декабря по народному календарю – Евстратиев день.
27 декабря - День спасателя Российской Федерации.
27 декабря по народному календарю – Филимонов день.
28 декабря - Международный день кино.
28 декабря по народному календарю – Трифонов день.