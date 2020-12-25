В Челябинске на 30 остановках установили кнопку 112

Анонсы событий и мероприятий на 26-28 декабря

Коммунальная авария не повлияла на работу аэропорта Челябинска

Чемпионами России в танцах на льду стала пара Александра Степанова – Иван Букин из Москвы

Путину рассказали об акции «Жизнь на минималках»

В двух министерствах Челябинской области сменились руководители, в одном – первый зам

Михаил Коляда одержал победу на чемпионате России по фигурному катанию

Анонсы событий и мероприятий на 26-28 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26-28 декабря.

26 декабря, суббота

Губернатор Челябинской области посетит с рабочим визитом Карабашский городской округ.

28 декабря, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа.

В 12 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой «Как защищались права несовершеннолетних на Южном Урале в 2020 году».

В 14 часов в правительстве области состоится награждение лучших работников культуры государственными премиями (ул. Цвиллинга, 27).

В 15 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция ««#ДЕТИДОМА»: как провести каникулы с пользой».

Справка.

26 декабря - День войск ПВО Сухопутных войск России.

26 декабря по народному календарю – Евстратиев день.

27 декабря - День спасателя Российской Федерации.

27 декабря по народному календарю – Филимонов день.

28 декабря - Международный день кино.

28 декабря по народному календарю – Трифонов день.