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Анонсы событий и мероприятий на 26 марта

Юбки из мусорных пакетов и платья из газеты: заключенные челябинской колонии устроили дефиле

Бизнесмен из Сатки разбился на квадроцикле

Анонсы событий и мероприятий на 26 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 марта.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит областной инфекционный центр, где проконтролирует строительство второй очереди больницы.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Кибермошенничество: что нужно знать каждому жителю региона». Спикер - Вадим Шафигин, заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области, майор полиции.

В 13 часов 30 минут первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт проведет встречу с региональными министрами и представителями научного сообщества Южного Урала по вопросам открытия представительства РАН в Челябинской области, целевой аудиторией которого станут молодые ученые и специалисты в сфере здравоохранения (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области, четвертый этаж).

В 14 часов состоится открытие выставки «Зеркало сцены», приуроченная к Международному дню театра (Челябинск, ул. Труда, 183, исторический мультимедийный парк «Россия – Моя история»).

В 16 часов в Картинной галерее Челябинского государственного музея изобразительных искусств откроется выставка детских рисунков, приуроченная к международной экологической акции «Час Земли».

ДЛЯ СПРАВКИ

26 марта - Фиолетовый день (День больных эпилепсией).

26 марта в народном календаре – Никифоров день.