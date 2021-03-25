Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 марта.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит областной инфекционный центр, где проконтролирует строительство второй очереди больницы.
В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Кибермошенничество: что нужно знать каждому жителю региона». Спикер - Вадим Шафигин, заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области, майор полиции.
В 13 часов 30 минут первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт проведет встречу с региональными министрами и представителями научного сообщества Южного Урала по вопросам открытия представительства РАН в Челябинской области, целевой аудиторией которого станут молодые ученые и специалисты в сфере здравоохранения (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области, четвертый этаж).
В 14 часов состоится открытие выставки «Зеркало сцены», приуроченная к Международному дню театра (Челябинск, ул. Труда, 183, исторический мультимедийный парк «Россия – Моя история»).
В 16 часов в Картинной галерее Челябинского государственного музея изобразительных искусств откроется выставка детских рисунков, приуроченная к международной экологической акции «Час Земли».
ДЛЯ СПРАВКИ
26 марта - Фиолетовый день (День больных эпилепсией).
26 марта в народном календаре – Никифоров день.