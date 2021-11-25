Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 ноября.

В 9 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн брифинг «Образование. Главные итоги 2021 года» с министром образования и науки Челябинской области Александром Кузнецовым.

В 10 часов в Челябинске состоится Всероссийская научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга по актуальным вопросам. Конференция пройдет в очном и формате ВКС. Все желающие смогут задать вопросы спикерам. Регистрация.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Пожары в жилых помещениях: статистика, причины, алгоритм действий и профилактика».

В 11 часов в Челябинские продолжатся VIII Областные Рождественские образовательные чтения. Тема чтений: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». (Челябинск, ул. Труда, 183, Исторический парк «Россия - Моя история», вход напротив «Уральской молнии»).

Программа:

В 11 часов - конференция в ЧГИК (ФГБОУ Челябинский государственный институт культуры).

В 14 часов - «Организация приютов для бездомных людей». Онлайн-встреча c И.В. Кусковым.

В 14 часов – онлайн Круглый стол «Помощь зависимым в Челябинской епархии - результаты и перспективы».

С 14 до 16 часов - Круглый стол «Государственно-конфессиональный диалог как фактор социальной стабильности» (Центр народного единства).

С 15 до 17 часов - «Исповедники и новомученики Южного Урала» (Исторический парк «Россия - Моя история»).

С 17 до 20 часов - «Русская классическая школа» - открытый урок. К участию приглашены администрация и педагоги РКШ из Челябинска (Исторический парк «Россия - Моя история»).

В 12 часов стартует Чемпионат России по боксу среди женщин (Челябинск, Дворец спорта «Юность»).

Программа:

С 12 до 16 часов - предварительные бои.

В 18 часов состоится торжественная церемония открытия Чемпионата России по боксу. В церемонии примет участие губернатор Алексей Текслер.

С 18 до 21 часа – предварительные бои.

В 11 часов в пресс-центре «Комсомольская правда - Челябинск» состоится Круглый стол с участием представителей ФСС, ЧОО «Опора России», Минздрава области и представителей регоператоров электронного документооборота в сфере социального страхования и выплат по ним (Челябинск, ул. Красная, 4, офис 611).

В 17 часов в кукольном театре состоится генеральный прогон экологического спектакля «Русалочка», в котором куклы и декорации сделаны из мусора (Челябинск, переулок Островского, 8, ДК ЧЭРЗ).

В 16 часов 15 минут - пресс-подход к режиссеру, художнику, артистам.

В 18 часов 30 минут в Молодёжном театре Челябинска состоится премьера спектакля «Мера за меру». Спектакль поднимает неоднозначные вопросы: возможно ли сохранить честное имя в мире, полном грязи и презрения; сохранить веру в добро? Режиссёр Тимур Насиров не даёт ответов, но предлагает вместе шутить и смеяться над тем, с чем мы неспособны совладать (Челябинск, Кирова, 116).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 ноября 2021 года - Всемирный день отказа от покупок.

26 ноября - Всемирный день информации.

26 ноября - Международный день сапожника.

26 ноября в православном календаре -День памяти святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.

26 ноября в народном календаре – праздник Иоанна Златоуста.