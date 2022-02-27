Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 февраля.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 11 часов 30 минут состоится открытие «Аллеи Добра» и подписание генерального Соглашения о сотрудничестве Уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области и группы компаний Global Dent Group, в которую входит в том числе сеть стоматологий СТОМПРАКТИКА.РФ. Соглашение даст возможность получить стоматологическую помощь тем детям, которые были ее лишены (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 54Г).

В программе:

- подписание Генерального Соглашения,

- открытие «Аллеи Добра»,

- анонс новых благотворительных проектов,

- экскурсия по клинике.

В 15 часов состоится координационный совет при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии. Тема: «Диалог власти и общества. Эффективные «Зеленые» коммуникации» (пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека, третий этаж, выставочный зал).

В 15 часов состоится первое в 2022 году заседание общественного Экспертного совета,

действующего при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в

Челябинской области. Оно пройдет в очно-заочном формате. Эксперты обсудят ряд системных проблем, выявленных челябинским бизнес-омбудсменом в 2021 году (Челябинск, ул. Российская, 110, центр «Мой бизнес»).

В 18 часов 30 минут на площадке театра Манекен пройдет вечер современного танца, в программе которого анонсированы сразу две постановки – премьера сайнс-арт спектакля «PLUMBUM» (Челябинского театра современного танца под руководством Ольги

Поны) и гастрольный показ калужского спектакля «ЭФИР».

ДЛЯ СПРАВКИ

28 февраля 2022 года - Международный день редких заболеваний.

28 февраля - День общественного сна.

28 февраля в календаре православных праздников - День памяти иконы Божией Матери Виленской.

28 февраля в народном календаре - Онисим Овчар.

28 февраля – начала Масленичной недели.