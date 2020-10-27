Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 октября

В 11 часов на платформе Zoom состоится интерактивный мастер-класс «Безопасность в социальных сетях» от Лаборатории Касперского для возрастной категории 12-13 лет.

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Сложно ли пенсионерам найти работу в Челябинской области».

В 11 часов АиФ-Челябинск проведет онлайн-конференцию по рынку недвижимости и ипотеки. Мероприятие пройдет на платформе Zoom.

В 13 часов лаборатория Касперского на платформе Zoom проведет интерактивный мастер-класс с использованием моделирующего тренажёра, который поможет школьникам познакомиться с миром информационной безопасности. Ученикам предстоит решить задачи по безопасности в социальных сетях.

В 13 часов журналистом познакомят с онлайн-платформой «Детидома», созданной по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера (сбор в Мининформе, ул. Сони Кривой, 75А, третий этаж).

Справка

28 октября - Международный день анимации.

28 октября - День бабушек и дедушек в России.

28 октября - День создания армейской авиации России.

28 октября в народном календаре – Ефимий Осенний.