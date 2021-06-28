Анонсы событий и мероприятий на 29 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 июня.

В 11 часов члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области, а также члены их семей поставят прививку от COVID – 19 (Челябинск, ул. Воровского, 16 горбольница №1).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Особенности приемной кампании - 2021».

В 11 часов состоится встреча с Сергеем Донбаем, редактором журнала «Огни Кузбасса». Мероприятие проходит в рамках Межрегионального проекта «Литература из первых рук» (Челябинск, пр. Ленина, 60, третий этаж, читальный зал Публичной библиотеки).

В 14 часов в ЮУрГУ «Сигма» состоится торжественное закрытие и награждение победителей Чемпионата по проектному управлению среди школьников на кубок Губернатора Челябинской области «PMCup». Призеры получат кубок и грамоты главы региона, денежные призы и поддержку профильных министерств региона (Челябинск, пр. Ленина, 78В, конференц-зал ЮУрГУ «Сигма»).

В 19 часов 30 минут состоится первый летний выпуск устного научно-популярного журнала «Язык Эйнштейна». Ток-шоу будет посвящено новостям физики, биологии и ядерной медицины (Челябинск, улица Энгельса, 107, Информационный центр по атомной энергии Челябинска).

ДЛЯ СПРАВКИ

29 июня - День изобретателя и рационализатора.

29 июня - День партизан и подпольщиков.

29 июня - День кораблестроителя в России.

29 июня - Международный день тропиков.

29 июня в православном календаре - День памяти преподобного Моисея Оптинского.

29 июня - День святых апостолов Петра и Павла у западных христиан.

29 июня в народном календаре -Тихон Тихий.