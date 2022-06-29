Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 июня (18+).

В 9 часов 30 минут состоится презентация нового продукта ООО «Нейротехнолоджи» (разработчик аппаратов для лечения позвоночника и таза). Также компания презентует новый IT-продукт для персональной медицины, у которого пока нет аналогов на рынке (ул. Сони Кривой, 75А, третий этаж, министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, ул. Труда, 84, офис 303, офис компании «Нейротехнолоджи»).

В 11 часов на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс» в формате онлайн состоится пресс-конференция, посвященная проведению летней образовательной программе школьников по литературе.

С 11 до 19 часов состоится выставка-ярмарка «Мир самоцветов» в Зале им. Архитектора Е.В. Александрова Челябинского музея изобразительных искусств (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В 14 часов в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске состоится торжественное открытие итоговой выставки Grand Eurasia 2022. Будут представлены работы мастеров фотографии со всего мира, победивших в номинациях «Трэвэл», «Открытая цветная», «Монохром» и «Дикая природа» (Челябинск, ул. Труда, 100).

В 16 часов состоится танцевальный вечер для старшего поколения в городском саду им. А. С. Пушкина (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А).

В 16 часов состоится танцевальная программа для старшего поколения в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная веранда).

С 18 до 20 часов состоятся «Уроки свадебного танца» на площадке Летней эстрады областного краеведческого музея в Челябинске.

В 18 часов 30 минут в Челябинском государственном музее изобразительных искусств» состоится мастер-класс «Рисунок в смешанной технике от художника–иллюстратора Евгения Синицына» (Челябинск, пл. Революции, д. 1, салон «Губернаторский»).

В 19 часов в Челябинском театре оперы и балета продолжится Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». В программе пятого дня - артисты Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского исполнят балет «Раймонда» Александра Глазунова. Фестиваль продлится по первое июля (Челябинск, площадь Ярославского, 1).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

30 июня - Международный день астероида.

30 июня - Международный день парламентаризма.

30 июня - День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.

30 июня в народном календаре – Мануйло и Савелий.

30 июня 1908 года на Землю упал Тунгусский метеорит.