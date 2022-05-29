Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 мая.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов в технопарке «Кванториум» Челябинска состоится региональный авиамодельный фестиваль «Авиафест-2022», посвященный 100-летию образования КБ «Туполев» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50).

На фестивале каждый сможет проверить свои знания по истории отечественного конструирования летательных аппаратов, стать участником авиа-викторины и конкурса на знание песен о пилотах и самолетах. Помимо этого, ребятам предстоит собрать и запустить модель самолета из предложенных заготовок и попробовать себя в интеллектуальной игре «Черный ящик».

В 14 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную летним образовательным проектам парка «Россия – моя история» г. Челябинска.

В 14 часов 30 минут уполномоченный по правам ребёнка Евгения Майорова и заместитель управляющего ОПФР по Челябинской области Светлана Киселева подпишут соглашение о взаимодействии. После подписания соглашения состоится брифинг для журналистов (Челябинск, ул. Свободы, 95, здание ОПФР по Челябинской области).

В 16 часов камерный оркестр института культуры и солисты Челябинской филармонии представляют программу «Времена года: Вивальди, Пьяццолла» (Челябинск, Бр. Кашириных, д. 129, актовый зал театрального корпуса).

В 17 часов в библиотеке № 9 состоится познавательное историческое путешествие «Петр Великий» (Челябинск, ул. Петра Сумина, 26).

В 18 часов 30 минут в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Челябинский театр современного танца представит интерактивный спектакль для семейного просмотра с использованием кукол «Спят медведи и слоны» (6+) (Челябинский центр искусств «Театр + Кино», Театр «Манекен»).

ДЛЯ СПРАВКИ

30 мая в народном календаре – Евдокия Свистунья.

30 мая 1858 года был основан город Хабаровск.