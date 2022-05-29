29.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 мая
29.05.2022
В Челябинске по улице Горького пустят трамвай-челнок
28.05.2022
В воскресенье ранним утром произойдет тесное соединение Марса и Юпитера
28.05.2022
Утверждены тропарь, кондак, молитва и величание Собору новомучеников Челябинской митрополии
28.05.2022
Президент подписал Указ об отмене возрастного предела для первого военного контракта
28.05.2022
За сутки заболело ковидом 111 южноуральцев, выздоровело 96, умерло двое
Анонсы событий и мероприятий на 30 мая
27.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
26.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 мая
25.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
24.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022