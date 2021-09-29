Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 сентября.

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания в режиме видео-конференц-связи. Повестка.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как в Челябинске выберут лучших молодых исполнителей УрФО».

В 13 часов в Аргаяшской школе №1 открывается Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (село Аргаяш, ул Чкалова, 20).

В 13 часов в Региональном центре оценки качества и информатизации образования состоится презентация функционала платформы «Сферум». Мероприятие пройдет в формате телемоста, демонстрирующего возможности новой телекоммуникационной платформы, созданной специально для системы образования РФ. Участникам расскажут, как можно воспользоваться новой платформой для подготовки и проведения урока, а также как организовать взаимодействие профессионального сообщества (Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А, ГБУДПО «РЦОКИО»).

В 18 часов 30 минут в рамках выставки художника Владислава Ваганова в Музее изобразительных искусств Челябинска состоится концерт Южноуральского симфонического оркестра Челябинской государственной филармонии под руководством заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Квартет исполнит произведения челябинских композиторов Ларисы Долгановой и Татьяны Шкербиной, а также произведения любимого автором выставки Вольфганга Амадея Моцарта (Челябинск, площадь Революции, 1, Зал имени архитектора Е.В. Александрова ЧГМИИ).

ДЛЯ СПРАВКИ

30 сентября 2021 года - Всемирный день моря.

30 сентября - Международный день перевода.

30 сентября - День интернета в России.

30 сентября в календаре православных праздников - День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

30 сентября в народном календаре - День Веры, Надежды и Любови, или Вселенские бабьи именины.