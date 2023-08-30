Анонсы событий и мероприятий на 31 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 31 августа.

В 10 часов в Металлургическом районе Челябинска Центр народного единства проведет акцию «Краски жизни», главная цель которой - ликвидировать незаконную рекламу запрещенных веществ. Волонтеры и сотрудники Центра с помощью баллончиков с красками зачистят стены от вредоносной рекламы, после чего на ее месте останутся рисунки участников акции (улица Бориса Хмельницкого, 6).

В 11 часов Центр управления регионом Челябинской области проведет пресс-конференцию на тему «Меры ответственности за незаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры», участники которой обсудят в том числе методы психологического воздействия, которые используют террористы, вынуждая граждан совершать диверсию, поджог, теракт или другие подобные преступления, расскажут, как не стать соучастниками преступников (Челябинск, улица Воровского, 46, второй этаж, конференц-зал).

В 11 часов в Челябинской публичной библиотеке состоится презентация обновленного зала абонемента. Новая локация представлена на балюстраде в фойе и включает в себя несколько удобных и функциональных зон: науки, искусства и досуга (улица Ленина, 60).

В 11 часов 30 минут на площади перед главным учебным корпусом Южно-Уральского государственного университета в Челябинске состоится торжественное мероприятие - посвящение в студенты. В этом году праздник пройдет в новом, фестивальном формате и будет приурочен к 80-летнему юбилею ЮУрГУ, откроет серию юбилейных торжеств. Тематика мероприятия - «Гора возможностей» (проспект Ленина, 76).

В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» приглашает на пресс-конференцию, посвященную теме женского предпринимательства, с участием председателя комитета по развитию женского предпринимательства ЧРО «Опора России» Елены Еловик (улица Российская, 67, девятый этаж).

В 13 часов состоится подведение итогов купального сезона в Челябинске. В мероприятии примет участие заместитель главы города Александр Астахов (база МЧС, Шершневский бор, проезд 4).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится вернисаж персональной выставки «Мой Челябинск» местного художника Михаила Воронова-Кушаковского. В экспозиции выставки будет представлена серия акварелей, основным мотивом которой стали улицы и виды южноуральской столицы (улица Сони Кривой, 30, вход свободный).

ДЛЯ СПРАВКИ

31 августа - День ветеринарного работника.

31 августа – День Флора и Лавра.

31 августа - День блога.

31 августа - День борьбы с провалами в памяти.

31 августа - Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица».

31 августа - День cвахи.

31 августа - День любви к судебным адвокатам.

31 августа - День смеси из сухофруктов и орехов.

31 августа - День лошади.

31 августа - День шепота травы.

31 августа - День диатомовой земли.

Именины 31 августа отмечают Ян, Эмиль, Михаил, Макар, Лука, Лев, Илларион, Иван, Емельян, Егор, Евгений, Денис, Григорий, Георгий, Юлиана и Ульяна.