Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 марта.

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области.

В 11 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведёт на платформе ZOOM онлайн-конференцию «Стройка в новых реалиях».

В 11 часов в Центре народного единства состоится научно-практическая конференция в рамках «Дней истории на Южном Урале» (Челябинск, ул. Салютная, 22).

В 14 часов состоится отправка гуманитарной помощи в Ростовскую область для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Загрузка груза (продукты питания, средства гигиены, детские принадлежности, канцелярия и др.) будет осуществляться с 13 до 14 часов (Челябинск, ул. Чайковского, 20Б).

В 17 часов аспирант, ассистент кафедры «Техническая механика» ЮУрГУ, победитель международных научных турниров Алексей Попов проведет мастер-класс «Сопромат для чайников» в рамках «ИЦАЭ OPEN». Мероприятие приурочено к празднованию Дня Эйфелевой башни, который отмечается 31 марта (Челябинск, ул. Энгельса, 107, ИЦАЭ Челябинска, первый этаж).

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Цветные путешествия с Катей Пензиной» состоится мастер-класс по восточному виду творчества эбру – рисованию на воде (пл. Революции, 1).

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» состоится мастер-класс коллаж из старых журналов (Челябинск, ул. Труда, д. 92А, картинная галерея Челябинского государственного музея изобразительных искусств, второй этаж).

В 18 часов в рамках Театральной Манекениады состоится спектакль «Требуется старый клоун» (Челябинск, ул. Пушкина, д, 64).

В 18 часов 30 минут состоится XXII фестиваль моды «Платье города». Свои работы представят модельеры Челябинска, а также известные российские дизайнеры и основатели брендов. В рамках фестиваля состоится VIP-дефиле (Челябинск, площадь Ярославского, д. 1, театр оперы и балета им. М. И. Глинки).

В 20 часов 30 минут в театре «Манекен» в рамках Театральной Манекениады состоится эскиз спектакля «Топ-Топ» дуэта NEBOLET (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа).

31 марта в народном календаре Кирилл-Дери полоз.

31 марта 1889 года – в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.

31 марта 1901 года - рождение первого автомобиля марки «Мерседес». Машина была создана на базе модели 1899 года конструктором Даймлером для генерального консула Австро-Венгерской империи в Ницце Эмиля Йеллинека, который назвал новую модель именем своей дочери.

31 марта 1966 года - в СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны.