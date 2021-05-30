Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 мая (пополняется по мере поступления информации).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик примут участие в мероприятии, посвященном завершению работ по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова.

В 9 часов для аккредитованных журналистов будет организован вход в пункт проведения единого государственного экзамена. В этот день стартует основной период ЕГЭ (Челябинск, ул. Двинская, 7, школа №54).

В 9 часов 30 минут состоится очередное заседание Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области (Челябинск ул. Сони Кривой, д. 56, шестой этаж, конференц-зал Южно-Уральской торгово-промышленной палаты).

В 11 часов в развлекательном центре «Хлоп топ» состоится «Праздник - детям», посвященный Международному дню защиты детей. Мероприятие организовано депутатами Челябинской городской Думы для детей из интернатов и детских домов города, проявивших успехи в учебе за прошедший учебный год (ул. Артиллерийская, 117).

В 11 часов региональный директор «Ростелеком» Контакт-центра на Урале Олег Зарубин расскажет об особенностях техподдержки ГВЭ и ЕГЭ 2021. Также будет продемонстрирована работа операторов контакт-центра непосредственно в момент обращения пользователей портала «Смотри ЕГЭ» (Челябинск, ул. Пятницкого, д.3).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет на платформе «Zoom» онлайн пресс-конференцию «Летнее обновление портала “ДЕТИДОМА”».

В 13 часов 30 минут состоится онлайн пресс-конференция, посвящённая презентации первой российской EPM-системы (Employee Productivity Monitoring) Solar addVisor, программного продукта для мониторинга эффективности организации труда.

В 15 часов состоится заседание Совета ректоров вузов Челябинской области. Темы для обсуждения: об организации прививок от COVID-19, участии в программе государственной поддержки высшего образования «Приоритет-2030», о новом межвузовском кампусе. Кроме того, запланировано подписание соглашения о вхождении в Консорциум южноуральских вузов челябинского медуниверситета (Челябинск, пр. Ленина, 76, ЮУрГУ, главный корпус, 909 ауд.).

В 16 часов состоится торжественное открытие трудового сезона студенческих отрядов Челябинской области. Принимает участие губернатор Алексей Текслер (территория у памятника И.В. Курчатову).

В 16 часов 30 минут в Камерном театре состоится открытие выставки «От 0 до…», приуроченной ко Дню защиты детей. На вернисаже будет присутствовать автор работ Елена Борисова (Челябинск, ул.Цвиллнга,15).

ДЛЯ СПРАВКИ

31 мая - Всемирный день без табака.

31 мая – Всемирный день блондинок.

31 мая – День российской адвокатуры.

31 мая в народном календаре - Федот Овсяник, Семь дев.

31 мая 1868 года - День рождения велоспорта.

31 мая 1935 года принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности».