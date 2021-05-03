Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 4-5 мая.

4 мая, вторник

В 11 часов в Магнитогорск прибудет «Поезд Победы» на паровой тяге, который поведет паровоз серии ЛВ. По прибытии ретропоезда на перронах пройдут торжественные мероприятия в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, выступление творческих коллективов.

В 14 часов начнется турнир настольных игр «Игромай». Можно будет принять участие в развлекательных («Крокодил» и «Уно») и в интеллектуальных играх («Скрабл», «Хронограф», «Техностратегия», «Чепухатом», «Профессионалы», «Атомные гипотезы») в Центре межкультурных коммуникаций (ул. Цвиллинга, 61).

С 16 до 19 часов на Пасхальной ярмарке состоится интерактив «Пасхальные гадания, до пасхальная живопись на воде» (улица 250-летия Челябинска, 38)

С 17 до 19 часов на Пасхальной ярмарке состоятся мастер-классы по созданию семейных и православных оберегов, росписи пасхальных пряников и созданию праздничных узоров (улица 250-летия Челябинска, 38).

В 18 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в торжественной церемонии открытия Чемпионата и первенства России по кикбоксингу (Челябинск, Свердловский проспект, 51, ДС «Юность»).

В музее Заповедника «Аркаим» откроется выставка «Солнечный ветер». Выставка создана из фондов Челябинского государственного музея изобразительных искусств и включает в себя работы финского художника, скульптора мастера инсталляции Ян-Эрик Куллберга из серии «К солнцу!». Выставка перекликается с одноименной инсталляцией, расположенной в Заповеднике и вместе с ней воссоздает образ древней степи в представлении художника.

Пятое мая, среда

В 10 часов - «Звучат песни Победы». Прослушивание песен времен Великой Отечественной войны с грампластинок из фонда отдела литературы по искусству (Челябинская областная публичная библиотека, второй этаж, отдел литературы по искусству).

В 11 часов в Карталы прибудет «Поезд Победы» на паровой тяге, который поведет паровоз серии ЛВ. По прибытии ретропоезда на перронах пройдут торжественные мероприятия в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, выступление творческих коллективов.

В 11 часов состоится лекция-презентация «Галерея утраченного искусства», посвящённая судьбе произведений искусства, пострадавших во время Великой Отечественной войны (Челябинская областная публичная библиотека, второй этаж, отдел литературы по искусству).

В 13 часов состоится диско-лекция с видеороликом «Как смотреть картину» на примере картины Валентина Серова «Девочка с персиками». Самостоятельный анализ любой картины с выставки «Космос вовсе не далек» (Челябинская областная публичная библиотека, второй этаж, отдел литературы по искусству).

В 14 часов состоится игра «Узнай ветерана». Участники познакомятся с творческим достоянием нашей страны: писателями, поэтами, актёрами, режиссёрами, художниками — участниками Великой Отечественной войны, служившими в пехоте, артиллерии, разведке… По фото военных лет с помощью вопросов вы сможете узнать или «угадать» знаменитого ветерана. Призами станут красочные рецепты военно-полевой кухни 1941–1945 годов (Челябинская областная публичная библиотека, абонемент, первый этаж).

В 14 часов начнется турнир настольных игр «Игромай». Можно будет принять участие в развлекательных («Крокодил» и «Уно») и в интеллектуальных играх («Скрабл», «Хронограф», «Техностратегия», «Чепухатом», «Профессионалы», «Атомные гипотезы») в Центре межкультурных коммуникаций (ул. Цвиллинга, 61).

В 15 часов состоится экскурсия по художественной выставке «Космос вовсе не далек». Знакомство с произведениями челябинских художников на тему космоса (Челябинская областная публичная библиотека, второй этаж, отдел литературы по искусству).

В 16 часов – игра «Узнай ветерана». По фото военных лет участники смогут узнать или «угадать» ветерана, ставшего впоследствии знаменитым. Призы — красочные рецепты военно-полевой кухни 1941–1945 годах (Челябинская областная публичная библиотека, абонемент, первый этаж).

В 16 часов - Кинозал «Победа в кадре». Просмотр художественного фильма «В бой идут одни „старики“» (Челябинская областная публичная библиотека, второй этаж, отдел литературы по искусству).

В 17 часов - «Пой, читай, говори». Литературный клуб для музыкантов и других жителей. Мария Молодцева и ее гости собираются, чтобы читать свои и чужие стихи и прозу, исполнять авторские песни и классическую музыку, разговаривать о литературе, искусстве и современном обществе. Тема встречи: неотправленные письма (Челябинская областная публичная библиотека, выставочный зал, третий этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

4 мая – Международный день пожарных.

4 мая в народном календаре – Проклов день.

4 мая 1961 года в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.

4 мая 2021 года - Всемирный день борьбы с астмой (проводится в первый вторник мая).

5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов.

5 мая – День шифровальщика в России.

5 мая – Международный день акушерки.

5 мая - День водолаза в России.

5 мая в народном календаре – День Луки.