ВТБ: в январе челябинцы на четверть увеличили свои траты

Власти Челябинска обсудили вопросы строительства проспектов и улиц и разработали план

Анонсы событий и мероприятий на 6-8 февраля

Ученые выяснили, как коронавирус появился в Китае

Компания Wildberries после скандала отказалась строить логистический центр в Миассе

В Челябинской области пройдет VI международный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом

И «Лицедеи», и музыка, и театр…

В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК

Анонсы событий и мероприятий на 6-8 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 6-8 февраля.

6 февраля, суббота

В 9 часов начнутся квалификационные заезды соревнований по параллельному слалому Кубка мира по сноуборду (ГЛЦ «Банное»).

В 12 часов 30 минут состоится торжественная церемония открытия Кубка мира по сноуборду (ГЛЦ «Банное»).

В 13 часов состоятся финальные заезды по параллельному слалому Кубка мира по сноуборду (ГЛЦ «Банное»).

8 февраля, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинского городского округа.

В 11 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Какие разработки ученых Челябинской области могут сделать жизнь южноуральцев лучше».

В 13 часов состоится открытие Всероссийской выставки архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов, их пособников на оккупированной территории «Без срока давности» (ул. Скульптора Головницкого, 5В, «Образовательный центр №2 города Челябинска»).

В 17 часов Челябинский молодежный клуб «Наше место» проведет открытые актерские пробы на участие в инклюзивных спектаклях. Премьеры постановок состоятся в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивного театра «Мечтай!» в июне 2021 года (Челябинск, Свердловский пр., 84Б, офис 320).

В 16 часов состоится специальное гашение почтовой продукции новым штемпелем «День российской науки», изготовленным специально для Челябинска (ул. Васенко, 45, Объединенный государственный архив Челябинской области). Штемпель будет храниться в центральном отделении Почты России (ул. Кирова, 165) и все желающие смогут поставить оттиск на почтовой продукции.

ДЛЯ СПРАВКИ.

6 февраля - Международный день бармена.

6 февраля в православном календаре -День памяти блаженной Ксении Петербургской.

6 февраля в народном календаре – Аксиньин день, Ксения-полузимница.

6 февраля - День святого Аманда — покровителя виноделов и пивоваров (День бармена)

6 февраля в 1927 году в Париже дебютировал 10-летний гениальный скрипач Иегуди Менухин

6 февраля в 2004 году поставлен рекорд в купольной акробатике - 357 парашютистов образовали гигантский цветок в небе Таиланда

7 февраля 2021 года - День зимних видов спорта в России.

7 февраля - День российского бизнес-образования.

7 февраля в православном календаре - День святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского

7 февраля в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали».

7 февраля в народном календаре – Григорьев день, Григорий – весноуказатель

7 февраля 1568 года европейцами открыты Соломоновы острова.

7 февраля 1998 года в японском городе Нагано открылись XVIII зимние Олимпийские игры

8 февраля - День российской науки.

8 февраля - День военного топографа в России.

8 февраля в народном календаре – Федор-поминальник.