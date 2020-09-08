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Анонсы событий и мероприятий на 9 сентября

Общество
Сегодня, 21:50
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое сентября.

В 8 часов 15 минут первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт примет участие в открытии центра цифрового образования «IT-Куб» г. Южноуральск (отъезд от ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов начнется второй день Чемпионата России и первенства России по легкой атлетике (ЛК им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84).

В 10 часов 30 минут состоится онлайн-конференция с УФНС России по Челябинской области.

В 11 часов состоится онлайн пресс-конференция «Чем удивит областная сельскохозяйственная выставка «АГРО-2020»».

СПРАВКА

9 сентября - Международный день красоты.

9 сентября - День тестировщика в России.

9 сентября - День дизайнера-графика в России.

9 сентября - День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов.

9 сентября в православном календаре - День памяти преподобного Пимена Великого.

9 сентября в народном календаре – Два Пимена.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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