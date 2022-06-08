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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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08.06.2022

Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Пленный украинец: Командование нас кинуло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Под Кыштымом пройдет знаменитый фестиваль из Книги рекордов России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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08.06.2022

В центре Челябинска на месте заброшенных гаражей создали уютное место для отдыха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на девятое июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Экс-чиновник из Челябинска осужден за разглашение гостайны
Анонсы
Общество
08.06.2022 17:15

Анонсы событий и мероприятий на девятое июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое июня (18+).

В 10 часов состоится отправка из Челябинска трех машин гуманитарной помощи для жителей Донецкой народной республики (Челябинск, Театральная площадь).

В 9 часов 30 минут – сбор.

В 9 часов 45 минут – пресс-подход.

В 10 часов – отправка автомобилей с гуманитарной помощью.

В 10 часов 30 минут состоится расширенное заседание Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Общественной палаты Челябинской области по вопросу «Роль национально-культурных объединений в условиях информационной войны» (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, Заксобрание, пятый этаж, гербовый зал).

С 10 до 18 часов состоится профилактический форум «День здоровья» (Челябинск, Свердловский проспект, д. 51, Дворец спорта «Юность»).

Программа:

Все желающие смогут получить консультации и проверить ключевые показатели организма: определить возраст сосудов, измерить внутриглазное давление, сдать анализ на сахар в крови и определить степень ее насыщения кислородом, сделать УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, флюорографию и маммограмму и пройти ПЦР-тестирование. Также будет работать пункт вакцинации от коронавируса. Будут организованы отраслевые мероприятия, совещания и семинары для медиков, а также интерактивы и мастер-классы для жителей.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную подготовке и трудоустройству медицинских кадров среднего звена в Челябинской области.

Будут рассмотрены вопросы, связанные с обучением студентов ССУЗов, с повышением квалификации сотрудников медицинских учреждений, а также с потребностью поликлиник и больниц региона в молодых специалистах.

В 11 часов пройдут гонки в рамках Х детской парусной регаты в классах Оптимист и Кадет – «Кубок путешественника Федора Конюхова» (Миасский городской округ, озеро Тургояк, база клуба-отеля «Золотой пляж»).

В 12 часов начнется второй день XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир».

В 12 часов в Детской филармонии Челябинской области состоится мастер-класс «Особенности джазовой ритмики», который проведут российские джазмены-виртуозы Антон Горбунов (бас-гитара, Москва) и Пётр Ившин (барабаны, Москва). Вечером свои двери для зрителей снова откроет, где в

В 18 часов 30 минут в программе «Вселенная джаза: от свинга до фьюжна» выступят звёздная столичная вокалистка Мариам Мерабова, Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан (Казань) и квинтет Антона Горбунова (Москва) (Концертный зал им. С. С. Прокофьева).

С 12 до 14 часов состоится открытая репетиция спектакля «Игроки» Челябинского театра современного танца (Челябинск, ул. Новороссийская, 63, ДК ЧЗМК).

В 13 часов начнется конференция «New Russian Battery-Day. Системы накопления энергии как драйвер развития электротехнической промышленности и энергетики» (ул. Труда, д. 179, Radisson Blu Hotel).

В деловой программе - вопросы законодательного обеспечения внедрения новых технологий в сфере энергетики и электротранспорта, состояния и перспектив развития отрасли в России и мире, международного сотрудничества, создания отраслевой инфраструктуры, интеграции новых источников энергии в энергетическую систему, привлечения инвестиций и финансирования проектов.

В 13 часов 30 минут состоится семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года». В мероприятии примут участие полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, заместитель Руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, губернаторы регионов УрФО.

Программа:

В 13 часов 30 минут - вступительное слово Владимира Якушева, Магомедсалама Магомедова.

В 15 часов - выступления по вопросу «О ключевых мероприятиях Года культурного наследия народов России в регионах Уральского федерального округа»

В 15 часов 30 минут - пресс-подход.

В 14 часов депутат Государственной Думы, бывший боксер-профессионал Николай Валуев высадит деревья на Аллее «Академиков бокса» в городском парке культуры и отдыха города Пласт.

Также в мероприятии примут участие президент Евразийской федерации профессонального бокса Михаил Денисов, министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб, представители местной администрации, спортсмены и воспитанники спортивных школ.

В 18 часов Челябинский государственный музей изобразительных искусств отметит День рождения. На празднование смогут попасть только самые преданные поклонники музея, правильно ответившие на вопросы викторины в группе музея ВКонтакте (Челябинск, ул. Труда, д. 92А).

Программа:

 - научные сотрудники расскажут интересные факты и истории из жизни музея, о которых еще никто и никогда не слышал. О самых сложных выставках, необычных

командировках, общении с художниками и многом-многом другом.

В 19 часов 30 минут знаменитые и молодые челябинские поэты, в том числе

организаторы поэтического фестиваля «ИнВерсия» Наталья Санникова и Александр Маниченко прочтут стихи, а искусствоведы дополнят перформанс визуальным рядом.

- чаепитие. Неравнодушный к искусству бар «Фортепьяно» представит красочные закуски и напитки с названиями по мотивам лучших произведений из коллекции Челябинского музея.

В 19 часов в актовом зале Челябинского епархиального управления состоится встреча с иноком Киприаном (Бурковым), полковником запаса, Героем Советского Союза, насельником Свято-Петровского монастыря, автором-исполнителем песен об Афганской войне, нашим земляком. Отец Киприан ответит на вопросы верующих, расскажет о своём жизненном пути.

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет отслужен водосвятный молебен. Затем верующие смогут получить святую воду.

В мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история» пройдет культурный форум просветительского проекта Российского общества «Знание» «Петровские времена». В программе: обширные лекции об уникальной эпохе правления Петра I, ее значении для дальнейшего развития страны, а также интерактивные игры, викторины и экскурсия в исторический парк (Челябинск, ул. Труда, 183).

В историческом парке «Россия – Моя история» начнет работу новый проект о достижениях и роли нашей страны в мире «Мы первые» (Челябинск, ул. Труда, 183).

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 июня - Международный день друзей.

9 июня – Международный день архивов.

9 июня - Международный день аккредитации.

9 июня 2022 года в календаре праздников славян - Семик (Зеленые святки).

9 июня в народном календаре – Федорин день.

9 июня 1935 года в СССР принят закон о смертной казни за побег за границу.

9 июня 1945 года учреждена медаль «За взятие Берлина».

Автор: Любовь Юрина
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07.06.2022 16:55

Южноуральцам предлагают стать участниками конкурса социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам»

07.06.2022 16:52

В Челябинске жители немецкого квартала пожаловались президенту России на аварийное состояние домов

07.06.2022 16:50

Cудьба Виталия Безрукова решится в течение нескольких часов

07.06.2022 15:40

«Уральские авиалинии» отменили все рейсы на Юг до конца сентября

07.06.2022 14:36

Кому положены выплаты при гибели близкого в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии

07.06.2022 14:05

Вступление скандинавов в НАТО опасно эскалацией внутренних и внешних конфликтов

07.06.2022 13:56

Начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов может уйти в отставку

07.06.2022 13:41

Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн

07.06.2022 13:31

В Златоусте трое подростков обвиняются в магазинных кражах

07.06.2022 13:29

Челябинские пляжи оказались непригодными для купания

07.06.2022 13:07

В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

07.06.2022 12:53

Жизнь без горячей воды в Металлургическом районе продолжится до 17 июня

07.06.2022 12:40

Пленный из ВСУ: Советую сослуживцам сдаться, командованию мы не нужны

07.06.2022 12:28

Военнопленные: Заградотряды ВСУ не дают отступать, необученных солдат гонят на убой

07.06.2022 12:22

Народный фронт опубликовал рейтинг самых опасных детских площадок Челябинской области

07.06.2022 12:20

МСП Челябинской области оформили отсрочку платежей по кредитам на 3,7 миллиарда рублей

07.06.2022 12:16

Изменены правила выплаты пенсий по потере кормильца

07.06.2022 11:49

В Кунашакском районе двух учеников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки

07.06.2022 11:47

В печах челябинского предприятия сгорели изъятые УФСБ наркотики и прекурсоры

07.06.2022 11:10

Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья

07.06.2022 11:08

ЮУрГУ: как превратить обучение в вузе в старт для успешной карьеры?

07.06.2022 10:46

Николай Валуев сыграет в футгольф с челябинскими депутатами

07.06.2022 10:44

В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов

07.06.2022 10:43

Юбилей «Комсомолки»

07.06.2022 10:41

В Челябинской области вырос показатель детской инвалидности

07.06.2022 10:13

КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 10%

07.06.2022 08:27

«Медовая Троица» в деревеньке!

06.06.2022 20:12

В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького

06.06.2022 19:29

Первый Экологический водный форум Южного Урала пройдет в Челябинске и на Тургояке

06.06.2022 18:44

Анонсы событий и мероприятий на седьмое июня

06.06.2022 18:33

Антикризисный протокол для участников закупок. Что предлагает рынок?

06.06.2022 17:52

В Челябинской области проведут крупные федеральные спортивные соревнования

06.06.2022 17:05

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

06.06.2022 16:25

На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека

06.06.2022 16:20

В Челябинске объявлены аукционы для обслуживания автобусных маршрутов

06.06.2022 16:09

В Аргаяше задержана сотрудница банка

06.06.2022 15:39

На Таганае вторые сутки ищут двух потерявшихся пенсионеров

06.06.2022 15:36

В Челябинске наладят импортозамещающее производство подшипников

06.06.2022 15:34

Детская филармония Южного Урала запустила новый формат подготовки оркестровых музыкантов

06.06.2022 15:33

ВТБ начинает выпуск карт «Мир» для клиентов других банков

06.06.2022 15:19

Миасс примет российский этап эндуро-серии

06.06.2022 15:09

Лето-2022: юные челябинцы отдыхают в школьных лагерях и работают в трудовых отрядах

06.06.2022 15:07

Прокуратура проверит действия челябинского депутата, устроившего драку на публичных слушаниях

06.06.2022 14:42

В Челябинске наградили победителей фотокросса «Мой любимый город»

06.06.2022 14:11

Жительница Челябинска признана одной из лучших футбольных мам страны

06.06.2022 13:54

Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет

06.06.2022 13:32

В Челябинской области в выходные стартовали Сабантуи. ГРАФИК проведения

06.06.2022 12:41

Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным

06.06.2022 12:15

Володин: Россия перестает исполнять решения ЕСПЧ

06.06.2022 12:03

Власти Челябинска объяснили, как выбирали земельный участок под новый пункт полиции

06.06.2022 12:00

Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты

06.06.2022 11:56

Андрей Ксензов сообщил о грядущей проверке лип на Комсомольском проспекте

06.06.2022 11:46

За неделю ковид оборвал жизни 21 южноуральца

06.06.2022 11:45

Проезжую часть возле Шершневского водохранилища ждет новая жизнь

06.06.2022 11:43

Детские песочницы Челябинска наполняют «строительной смесью» вместо песка