Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое июня (18+).

В 10 часов состоится отправка из Челябинска трех машин гуманитарной помощи для жителей Донецкой народной республики (Челябинск, Театральная площадь).

В 9 часов 30 минут – сбор.

В 9 часов 45 минут – пресс-подход.

В 10 часов – отправка автомобилей с гуманитарной помощью.

В 10 часов 30 минут состоится расширенное заседание Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Общественной палаты Челябинской области по вопросу «Роль национально-культурных объединений в условиях информационной войны» (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, Заксобрание, пятый этаж, гербовый зал).

С 10 до 18 часов состоится профилактический форум «День здоровья» (Челябинск, Свердловский проспект, д. 51, Дворец спорта «Юность»).

Программа:

Все желающие смогут получить консультации и проверить ключевые показатели организма: определить возраст сосудов, измерить внутриглазное давление, сдать анализ на сахар в крови и определить степень ее насыщения кислородом, сделать УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, флюорографию и маммограмму и пройти ПЦР-тестирование. Также будет работать пункт вакцинации от коронавируса. Будут организованы отраслевые мероприятия, совещания и семинары для медиков, а также интерактивы и мастер-классы для жителей.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную подготовке и трудоустройству медицинских кадров среднего звена в Челябинской области.

Будут рассмотрены вопросы, связанные с обучением студентов ССУЗов, с повышением квалификации сотрудников медицинских учреждений, а также с потребностью поликлиник и больниц региона в молодых специалистах.

В 11 часов пройдут гонки в рамках Х детской парусной регаты в классах Оптимист и Кадет – «Кубок путешественника Федора Конюхова» (Миасский городской округ, озеро Тургояк, база клуба-отеля «Золотой пляж»).

В 12 часов начнется второй день XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир».

В 12 часов в Детской филармонии Челябинской области состоится мастер-класс «Особенности джазовой ритмики», который проведут российские джазмены-виртуозы Антон Горбунов (бас-гитара, Москва) и Пётр Ившин (барабаны, Москва). Вечером свои двери для зрителей снова откроет, где в

В 18 часов 30 минут в программе «Вселенная джаза: от свинга до фьюжна» выступят звёздная столичная вокалистка Мариам Мерабова, Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан (Казань) и квинтет Антона Горбунова (Москва) (Концертный зал им. С. С. Прокофьева).

С 12 до 14 часов состоится открытая репетиция спектакля «Игроки» Челябинского театра современного танца (Челябинск, ул. Новороссийская, 63, ДК ЧЗМК).

В 13 часов начнется конференция «New Russian Battery-Day. Системы накопления энергии как драйвер развития электротехнической промышленности и энергетики» (ул. Труда, д. 179, Radisson Blu Hotel).

В деловой программе - вопросы законодательного обеспечения внедрения новых технологий в сфере энергетики и электротранспорта, состояния и перспектив развития отрасли в России и мире, международного сотрудничества, создания отраслевой инфраструктуры, интеграции новых источников энергии в энергетическую систему, привлечения инвестиций и финансирования проектов.

В 13 часов 30 минут состоится семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года». В мероприятии примут участие полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, заместитель Руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, губернаторы регионов УрФО.

Программа:

В 13 часов 30 минут - вступительное слово Владимира Якушева, Магомедсалама Магомедова.

В 15 часов - выступления по вопросу «О ключевых мероприятиях Года культурного наследия народов России в регионах Уральского федерального округа»

В 15 часов 30 минут - пресс-подход.

В 14 часов депутат Государственной Думы, бывший боксер-профессионал Николай Валуев высадит деревья на Аллее «Академиков бокса» в городском парке культуры и отдыха города Пласт.

Также в мероприятии примут участие президент Евразийской федерации профессонального бокса Михаил Денисов, министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб, представители местной администрации, спортсмены и воспитанники спортивных школ.

В 18 часов Челябинский государственный музей изобразительных искусств отметит День рождения. На празднование смогут попасть только самые преданные поклонники музея, правильно ответившие на вопросы викторины в группе музея ВКонтакте (Челябинск, ул. Труда, д. 92А).

Программа:

- научные сотрудники расскажут интересные факты и истории из жизни музея, о которых еще никто и никогда не слышал. О самых сложных выставках, необычных

командировках, общении с художниками и многом-многом другом.

В 19 часов 30 минут знаменитые и молодые челябинские поэты, в том числе

организаторы поэтического фестиваля «ИнВерсия» Наталья Санникова и Александр Маниченко прочтут стихи, а искусствоведы дополнят перформанс визуальным рядом.

- чаепитие. Неравнодушный к искусству бар «Фортепьяно» представит красочные закуски и напитки с названиями по мотивам лучших произведений из коллекции Челябинского музея.

В 19 часов в актовом зале Челябинского епархиального управления состоится встреча с иноком Киприаном (Бурковым), полковником запаса, Героем Советского Союза, насельником Свято-Петровского монастыря, автором-исполнителем песен об Афганской войне, нашим земляком. Отец Киприан ответит на вопросы верующих, расскажет о своём жизненном пути.

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет отслужен водосвятный молебен. Затем верующие смогут получить святую воду.

В мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история» пройдет культурный форум просветительского проекта Российского общества «Знание» «Петровские времена». В программе: обширные лекции об уникальной эпохе правления Петра I, ее значении для дальнейшего развития страны, а также интерактивные игры, викторины и экскурсия в исторический парк (Челябинск, ул. Труда, 183).

В историческом парке «Россия – Моя история» начнет работу новый проект о достижениях и роли нашей страны в мире «Мы первые» (Челябинск, ул. Труда, 183).

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 июня - Международный день друзей.

9 июня – Международный день архивов.

9 июня - Международный день аккредитации.

9 июня 2022 года в календаре праздников славян - Семик (Зеленые святки).

9 июня в народном календаре – Федорин день.

9 июня 1935 года в СССР принят закон о смертной казни за побег за границу.

9 июня 1945 года учреждена медаль «За взятие Берлина».