Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое октября.

В 16 часов состоится пресс-конференция Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (улица Труда, 179, отель Radisson Blu, первый этаж, зал Galaxy).

В 18 часов состоится самое масштабное родительское онлайн-собрание, которое во второй раз подряд организует компания «Ростелеком» при поддержке Министерства образования и науки и министерства здравоохранения Челябинской области, а также Регионального центра оценки качества и информатизации образования.

В 18 часов откроется выставка «Когда Восток алел» - 50 произведений агитационного искусства Китая, изданных в Пекине и Шанхае в 1950-х годах (Картинная галерея музея изобразительных искусств, улица Труда, 92А).

Справка.

Первое октября - Международный день пожилых людей.

Первое октября - Международный день музыки.

Первое октября - Всемирный день вегетарианства.

Первое октября – День Сухопутных войск России.

Первое октября в православном календаре – День прославления преподобной Евфросинии Суздальской.

Первое октября в народном календаре – Арина Шиповница.