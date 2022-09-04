Анонсы событий и мероприятий на пятое сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятое сентября.

В восемь часов министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов примет участие в торжественной линейке и проведет «Разговор о важном» с ребятами из социально-гуманитарного класса Челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей (Челябинск, ул. Ворошилова, 2).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов состоится открытие Школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами», которая организуется ЮУрГУ совместно с Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН и сетью Научно-образовательных центров проблем управления (НОЦ ПУ), вузами России в целях развития и пропаганды достижений современной теории управления (г. Челябинск, пр. Ленина, 78В, УДК «Сигма»). Программа.

В 17 часов состоится День открытых дверей в структурном подразделении Регионального центра технического творчества в п. Красногорский. Старт в техническое творчество для детей начнется с ярких мастер-классов по самым востребованным направлениям занятий.

В 17 часов в музее изобразительных искусств состоится торжественное открытие выставки «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» для СМИ. Выставку представит гостям лично владелец Санкт-Петербургской галереи современного искусства PS Gallery, куратор выставки Павел Башмаков. (Челябинск, пл. Революции, д.1).

ДЛЯ СПРАВКИ

5 сентября - Международный день благотворительности.

5 сентября в православном календаре – День памяти святого Луппа Солунского.

5 сентября в народном календаре – Луп Брусничник.

5 сентября 1698 года Петр I установил налог на бороды.