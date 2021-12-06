Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое декабря.

В 10 часов состоится открытие и начало деловой программы VII ежегодного SOC-Форума, посвященного противодействию кибератакам и построению центров мониторинга ИБ. Организаторы - ФСБ России и ФСТЭК России, генеральный партнер – компания «Ростелеком-Солар». Регистрация на онлайн-участие. Программа (Москва, Центр Международной торговли).

С 10 до 11 часов Челябинское УФАС организует тематические онлайн-приемные для участников государственных, муниципальных и корпоративных закупок.

- по 44-ФЗ. Логин в Skype UFAS74.

- по 223-ФЗ. Логин в Skype UFAS_74.

С 11 до 12 часов руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова в рамках ежегодно приема граждан по Skype ответит на вопросы представителей органов власти, бизнеса и граждан. Звонки принимаются по логину UFAS74.

В 11 часов Главное управление лесами проводит предновогодний пресс-тур: заготовка новогодней елки (правила заготовки, спилка, погрузка), работа лесного поста, задержание нарушителей на квадроцикле (п. Шигаево, ул. Коммерческая, 1).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Рынок труда Челябинской области в 2021 году».

В 11 часов состоится онлайн-лекция «Влияние артериальной гипертензии (высокого давления) на сердце и сосуды». Спикер: Андрей Потапов – врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Идентификатор конференции: 779 526 0878. Код доступа: 1.

В 14 часов состоится вебинар для малого и среднего бизнеса, организованный Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). Тема: «Российское программное обеспечение для сферы «HoReCa»» («HoReCa» - индустрия гостеприимства). Регистрация.

Состоится донорская акция ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум», а также в областной больнице Чебаркуля (ул. Крылова, 83).

С 5 по 9 декабря проходит специализированная межмуниципальная ярмарка вакансий от ИТ организаций. Она пройдет в онлайн формате. Соискателям предложат более 40 вакансий от двенадцати ИТ-организаций из городов Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 декабря - Международный день гражданской авиации.

7 декабря - День инженерно-авиационной службы ВКС России.

7 декабря - День Георгиевского креста.

7 декабря в календаре православных праздников - День памяти святой великомученицы Екатерины.

7 декабря в народном календаре - Катеринин день (Екатерина Санница, Катерина-жёнодавица).

7 декабря - День собутыльника.

7 декабря - День любителей поспать.

7 декабря 1769 года Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия».