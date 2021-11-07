Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое ноября.

В 11 часов 30 минут заместитель директора Объединенного государственного архива Челябинской области Николай Антипин расскажет о великих реформах Александра II (Челябинск, Свердловский пр. 59А, конференц-зал).

В 18 часов продолжится фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2021». В программе - мастер-классы по созданию эскизов татуировок, лекция Константина Тайла, встреча с Владиславом Монаковым, красочное тату-дефиле (ул. Труда, 100, государственный исторический музей Челябинска):

ДЛЯ СПРАВКИ

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году.

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года в России.

7 ноября в народном календаре – Дедовские плачи.

7 ноября - в 1917 году произошла Великая Октябрьская революция.

7 ноября 1902 года - День рождения вытрезвителя.

7 ноября 1918 года - выпущены первые марки Советской России.