Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое сентября.

В 12 часов состоится онлайн-лекция «Правила оказания первой помощи». Спикер - врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чижова.

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная событиям и программе Южно-Уральской Книжной Ярмарки #РыжийФест, которая стартует 22 сентября в Конгресс-холле Центра международной торговли (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 14 часов состоится экскурсия по зданию Челябинского театра драмы «Что скрывает занавес». Проводит экскурсии краевед, лектор Российского общества «Знание» - Александр Ермолаевич Краснов (Челябинск, пл. Революции, 6).

В 18 часов состоится экскурсия по главной пешеходной улице Челябинска «Кировка: история и современность» в рамках проекта «Прогулки по Челябинску» (встреча возле главного входа Театра оперы и балета, площадь Ярославского, 1). Прогулка бесплатная. Запись по телефону 264-73-11 (с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов).

В 18 часов 30 минут в Камерном театре состоится мастер-класс «Психология отношений», который проведет актер, режиссер, бизнес-тренер Андрей Заостровский по психологии. Участники узнают формулу любви, химию настроений, как гормоны влияют на чувства. В роли коуча выступит актер и хореограф Камерного театра Андрей Заостровский (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, экскурсии, акции, игры и многое другое.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

6 сентября – День рыжих.

6 сентября в календаре российских праздников - День продающего сторителлинга.

6 сентября в православном календаре – День памяти святителя Петра.

6 сентября в народном календаре – Евтихий Тихий.

6 сентября 1936 года учреждено почетное звание «Народный артист СССР».

6 сентября 1991 года Ленинграду возвращено историческое наименование - Санкт-Петербург.