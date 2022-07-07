Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое июля (18+).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит ЧКПЗ.

С восьмого по десятое июля на «Аркаиме» пройдет этнофестиваль. В программе: массовый запуск воздушных змеев, шоу ряженых в жутких резных масках, прыжки через костер и многое другое.

В 10 часов библиотека «Ровесник» приглашает на конкурсно-игровую программу для детей от шести до девяти лет «Семьей дорожить – счастливым быть» (Челябинск, улица Комарова, 114).

В 10 часов 30 минут ДК «Сокол» организует интерактивную игровую программу, посвященную Дню любви, семьи и верности (Челябинск, улица 1-я Увельская, 1).

В 11 часов библиотека «Ровесник» приглашает ребят в возрасте от десяти до 16-ти лет к знакомству с историей жизни Петра и Февронии. Также в программе - обзор серии книг «История России», соревнование среди команд «Любовь», «Верность» и «Семья» (Челябинск, улица Комарова, 114).

В 11 часов библиотека №16 «Маяк» приглашает на мастер-класс «Ромашка-спиннер» (Челябинск, улица Керченская, 6).

В 12 часов в библиотеке №15 башкирской и татарской литературы имени Бабича состоится презентация нового языкового проекта «Просвещение – мәғариф» (Челябинск, улица Цвиллинга, 61).

В 14 часов Челябинский зоопарк приглашает своих друзей на увлекательную пешую прогулку в компании с экскурсоводом учреждения, на которой гости узнают, как создаются семьи у животных, об особенностях взаимоотношений между ними, о семейных обязанностях обитателей зверинца, а также познакомятся с детенышами, рожденными в этом году. Прогулка-лекция «Семейные традиции питомцев» бесплатная, оплачивается только входной билет в зоопарк (встреча у центральной клумбы).

В 14 часов состоится встреча с юристом Евгением Черепаниным на тему «Защита социальных и жилищных прав граждан». Жители Челябинска смогут получить бесплатную юридическую помощь челябинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, Центр правовой и деловой информации, проспект Ленина, 60, третий этаж, зал №2).

В 15 часов в селе Миасском состоится торжественная церемония открытия областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос-2022».

В 16 часов парк «Сад Победы» приглашает челябинцев на выступление ансамбля «Октоих» - лауреата всероссийских и международных конкурсов. Руководитель - заслуженный артист России Вячеслав Усольцев.

В 17 часов в клубе «Шершни» состоятся выступления творческих коллективов, подвижные семейные игры, конкурс рисунка на асфальте, мастер-класс по изготовлению ромашек (Челябинск, улица Центральная, 3-А).

В 17 часов 30 минут в сквере ДК «Сосновка» челябинцев ждут семейные игры и выступления творческих коллективов (улица Пионерская, 2-А).

В 17 часов 30 минут в челябинском городском саду имени Пушкина будут показывать кинофильм «Романс о влюбленных».

В 18 часов в рамках выставки «Из ниоткуда в никуда» Льва Гутовского состоится одноразовая звуковая инсталляция для 10-15 гитар (Челябинск, музей изобразительных искусств, площадь Революции, 1).

В 21 час 30 минут КиноНабережная «Русского Радио» приглашает челябинцев на показ фильма «Любовь с ограничениями» под открытым небом. Вход свободный (набережная реки Миасс, Арт-сквер).

В 21 час 30 минут в парке имени Гагарина состоится фестиваль уличного кино. Гостей события ждет показ внеконкурсной подборки и альманаха уральских режиссеров (площадка у фонтана).

В 22 часа парк имени Гагарина приглашает челябинцев на кинопоказ под открытым небом фильма «Он – дракон». Вход свободный. На случай пасмурной или ветреной погоды горожанам предлагают запастись зонтиком и пледом (летний театр).

ДЛЯ СПРАВКИ:

8 июля - День семьи, любви и верности (День Петра и Февронии).

8 июля - Всемирный день борьбы с аллергией.

8 июля - День зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ.

8 июля - День обнаруженных заначек.

8 июля - День общения со вселенной.

8 июля - Всемирный день разоблачений.

8 июля - День шоколада с миндалем.

Именины восьмого июля отмечают Федор, Теодор, Семен, Петр, Николай, Константин, Денис, Давид, Василий, Февронии и Ефросинья.