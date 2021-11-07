07.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое ноября
07.11.2021
В Нязепетровске для задержания пьяного водителя полицейским пришлось стрелять
07.11.2021
Экстренное предупреждение для южноуральцев на седьмое ноября
07.11.2021
«Ласточка» за год перевезла более 50 тысяч пассажиров между Челябинском и Магнитогорском
07.11.2021
За сутки заболело ковидом 564 южноуральца, умерло – 29, продолжают лечение – 17187
07.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое ноября
Анонсы событий и мероприятий на восьмое ноября
07.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое ноября
05.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое ноября
03.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на четвертое и пятое ноября
02.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на третье ноября
В Челябинской области продлен режим нерабочих дней
03.11.2021
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021