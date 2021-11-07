Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое ноября (дополняется по мере поступления информации).

В 10 часов состоится пресс-тур, посвященный работе стационарного участка по Всероссийской переписи населения в МФЦ Челябинска (ул. Труда, 164).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 12 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как развивается КВН в Челябинской области».

ДЛЯ СПРАВКИ

8 ноября – День пианиста.

8 ноября – Международный день радиологии (День рентгенолога).

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России.

8 ноября – Международный день КВН.

8 ноября в православном календаре - День памяти великомученика Димитрия Солунского.

8 ноября в народном календаре – Дмитриев день.

8 ноября – в 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл лучи, названные его именем.

8 ноября – в 1943 году в СССР учрежден военный орден Победы и орден Славы трех степеней.