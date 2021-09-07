Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое сентября.

Челябинск посетит главный врач больницы № 40 в Коммунарке, главный внештатный специалист Москвы по анестезиологии и реаниматологии Денис Проценко.

Программа визита:

В 11 часов - посещение «красной зоны» Областного инфекционного центра.

В 12 часов 30 минут - встреча с главным врачом, заместителями главного врача, заведующими отделениями ОКБ№3, главными внештатными специалистами по анестезиологии и реаниматологии, эпидемиологии, инфекционным болезням, пульмонологии (Челябинский областной инфекционный центр в Сосновке).

В 14 часов 15 минут состоится встреча с главными врачами, начмедами и заведующими отделениями госпитальных баз Челябинской области по ВКС из актового зала министерства здравоохранения Челябинской области (Челябинск, Кирова, 165, министерство здравоохранения области).

В 15 часов 30 минут - пресс-подход (Челябинск, Кирова, 165, министерство здравоохранения области).

В 9 часов состоится выездной тур в город Троицк «Троицк – город солнца в степном междуречье» и выездной тур в город Сатку #ВООKвальноSATKA «Город в библиотеке» в рамках третьего дня XIX форума Публичных библиотек России «Библиокараван – 2021». Программа.

В 10 часов избирательная комиссия Челябинской области примет от полиграфической организации ООО «Автограф» более 5,2 миллиона бюллетеней на выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва и 84 тысячи бюллетеней - на дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному избирательному округу № 13 (Челябинск, ул. Постышева, 2).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Итоги Паралимпиады для южноуральских спортсменов».

В 12 часов в храмах Челябинской области прозвучат 80 скорбных ударов колокола – по количеству лет со дня начала блокады Ленинграда. Это станет дополнительным напоминанием жителям Челябинской области о связи времен и событий.

В 12 часов 30 минут в Государственном историческом музее Южного Урала состоится церемония вручения уникальной статуэтки «Мать-Родина. Ленинград-Город Герой (Челябинск, ул. Труда, 100).

В 12 часов 50 минут в ЧелГУ состоится разминка с чемпионами, которую проведут прославленные легкоатлеты-паралимпийцы Вадим Алешкин и Александр Ширин (футбольное поле перед первым корпусом).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Развитие детского футбола на Южном Урале».

В 14 часов состоится памятный концерт «Ленинградский мост» в Челябинской филармонии (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С. С. Прокофьева).

В 18 часов состоится прогон премьерного спектакля «Кровавая свадьба» в Камерном театре. Журналисты смогут пообщаться с артистами, режиссером, художником (Челябинск, ул. Цвиллинга,15, камерный театр).

ДЛЯ СПРАВКИ

8 сентября - Международный день грамотности.

8 сентября - Международный день солидарности журналистов.

8 сентября - День Новороссийской военно-морской базы ВМФ России.

8 сентября - День финансиста в России.

8 сентября - День Бородинского сражения.

8 сентября в православном календаре - Празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

8 сентября в католическом календаре - Рождество Божьей Матери у западных христиан.

8 сентября 2021 года в календаре мусульманских праздников - Начало месяца Сафар.

8 сентября в народном календаре – Наталья Овсяница и Андриян Осенний.

8 сентября 1801 года в Санкт-Петербурге был заложен Казанский собор.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.