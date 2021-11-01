Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе ноября.

В 10 часов состоится открытие Парка качелей на территории Экопарка. Принимает участие глава города Челябинска Наталья Котова (отъезд от администрации города, площадь Революции, 2 в 9.45).

В 11 часов в режиме онлайн состоится Уральский молодежный кинофорум в рамках Всероссийского молодежного кинофорума.

В 11 часов - Уральский питчинг дебютантов-2021. Онлайн-трансляция:

В 15 часов - форсайт-сессия по развитию кинематографа на Урале. Участвуют: представители администрации города Челябинска, эксперты и участники Уральского молодежного кинофорума. Модераторы – Дмитрий Табарчук, Дмитрий Якунин. Онлайн-трансляция.

В 14 часов первый заместитель губернатора Ирина Гехт посетит Молодежный ресурсный центр, где встретится с представителями регионального клуба Всероссийской акции «#Мывместе» (Челябинск, ул. Энгельса, д. 73, молодежный ресурсный центр).

В 14 часов «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Важность вакцинации для устойчивого развития экономики региона».

ДЛЯ СПРАВКИ

Второе ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Второе ноября в народном календаре – Артемьев день. В этот день отмечается память Артемия Антиохийского - христианского святого, жившего в четвертом веке.

Второго ноября 1721 года царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского, а Россия стала империей.

Второго ноября 1894 года вступил на престол последний российский император Николай II.

Второго ноября 1938 года первым женщинам в СССР - Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Расковой - присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.