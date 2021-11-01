01.11.2021
В Челябинске объявлены НМУ
01.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе ноября
01.11.2021
Челябинский театр драмы покажет горожанам «Достоевского без бороды»
01.11.2021
Полицейские пересчитали всех бомжей Челябинска и нашли без вести пропавших людей
01.11.2021
Полицейские Челябинска нашли дома у наркоагронома почти три десятка кустов конопли
01.11.2021
В обновленной библиотеке Катав-Ивановска читателей встречает робот Алексей
Анонсы событий и мероприятий на второе ноября
31.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое ноября
29.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
29.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 октября
27.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 28 октября
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021