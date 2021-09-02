Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе сентября.

В 10 часов состоится открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Агаповская средняя общеобразовательная школа №1 имени П. А. Скачкова» (Агаповский район, с. Агаповка, ул. Пролетарская, 44).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Особенности уплаты имущественных налогов в 2021 году».

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта «Пушкинская карта» (ул. Труда, 92А, концертный зал Прокофьева).

В 18 часов 30 минут в последние дни работы выставки «Непарадный Ленинград» в экспозиции пройдет спектакль «Мой бедный Марат», связанный с одной из серий представленных работ Челябинск, пл. Революции, 1, музей изобразительных искусств).

ДЛЯ СПРАВКИ

2 сентября - День российской гвардии.

2 сентября - День патрульно-постовой службы полиции МВД России.

2 сентября - День окончания Второй мировой войны.

2 сентября в народном календаре – Самойлов день.

2 сентября 1945 года - подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии - день завершения Второй мировой войны.

2 сентября 1940 года - Введен почетный знак различия высших воинских званий - «Маршальская Звезда».