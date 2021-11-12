Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 13 и 14 ноября.

13 ноября, суббота

С 10 до 20 часов состоится кастинг будущих участников проекта Insight People - это глобальная всероссийская платформа, призванная объединить блогеров по всей России в одну большую команду (ул. Карла Маркса, 131, отель «Маркштадт»).

С 10 до 13 часов – индивидуальные экскурсии на выставке «Где кончается Восток?». Необходима предварительная запись по телефону 266-38-17 или нужно оставить заявку на электронную почту event.chelmusart@gmail.com (пл. Революции, 1, Челябинский государственный музей изобразительных искусств). Для посещения музея требуется QR-код и паспорт.

В 14 часов в рамках выставки из Государственного музея истории религии (г. Санкт-Петербург) «Где кончается Восток?» состоится мастер-класс по батику – технике росписи по ткани, которая издавна известна у народов Юго-Восточной Азии, а в Европе – с ХХ века. Занятие проводит педагог Центра дополнительного образования детей» г. Коркино Елена Маркина (пл. Революции, 1, Челябинский государственный музей изобразительных искусств). Для посещения музея требуется QR-код и паспорт.

В 16 часов в рамках выставки «Волшебный фарфор» состоится мастер-класс по песочной анимации «Песочные сказки» для детей от 4,5 до 6 лет. Занятия проводит педагог, специалист по песочной анимации – Татьяна Котлованова (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея Музея изобразительных искусств).

В 16 и 17 часов – индивидуальные экскурсии по экспозиции «Русское искусство» в Картинной галерее (ул. Труда, 92А). Для посещения музея требуется QR-код и паспорт.

В 16 часов состоится первая интеллектуальная игра в Молодёжном театре, посвящённая премьере спектакля по Уильяму Шекспиру «Мера за меру». Вход свободный, по предварительной записи.

В Москве на сцене государственного академического театра «Русская песня» состоится церемония вручения Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». На соискание нацпремии выдвинуто восемь коллективов, в том числе заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области, образцовый ансамбль «Ералаш.

14 ноября, воскресенье

В 12 часов состоится седьмой по счёту Географический диктант Русского Географического общества (РГО) на дистанционной площадке Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина. Подробности.

В 12 часов Географический диктант Русского Географического общества состоится в очном формате на площадке исторического парка «Россия – Моя история» (Челябинск, ул. Труда, 183).

ДЛЯ СПРАВКИ

13 ноября - Всемирный день доброты.

13 ноября - Международный день слепых.

13 ноября - День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России.

13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты России.

13 ноября в народном календаре – Спиридон и Никодим.

13 ноября 1921 года основан Государственный академический театр имени Евг. Вахтангова.

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом.

14 ноября - Международный день логопеда.

14 ноября - День социолога в России.

14 ноября в народном календаре – Кузьминки.

14 ноября 1936 года на базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт погоды.