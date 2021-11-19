Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 20 и 21 ноября.
20 ноября, суббота
В 8 часов в поселке Увельский стартуют традиционные соревнования по самбо «Всероссийский день Самбо», посвящённые 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Программа:
В 8 часов - взвешивание юношей 2004-2006 гг. рождения для спортсменов муниципальных образований Челябинской области;
С 9 до 10 часов - жеребьевка;
В 10 часов – предварительные поединки;
В 11 часов 30 минут – официальная церемония открытия соревнований;
В 16 часов – церемония награждения победителей и призеров;
В 17 часов - взвешивание во всех весовых категориях юношей 2008-2010 гг. рождения.
В 10 часов состоится второй день Первого Всероссийского Форума школьных музеев. Подключиться к трансляции можно по ссылке.
Программа:
В 10 часов - презентации лучших проектов по развитию школьных музеев России от 8 команд, победителей федеральных округов совместно с экспертами. Подведение итогов работы музейно-образовательного хакатона (ирансляция из Музея Победы).
С 11 часов 30 минут до 16 часов 15 минут – Всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории (онлайн трансляция на victorymuseum.ru, vk.com/rospatriot).
С 12 часов 45 минут до 13 часов 45 минут - презентация книги Вороновой О. «Глобальная информационная война против России».
С 14 до 15 часов – Без срока давности: способы интеграции проекта в образовательный процесс (презентация книги В. Г. Кикнадзе «Как защитить историю?»).
С 15 часов 15 минут до 16 часов 15 минут – преподавание истории в средней школе: перспективные подходы и методы изучения (презентация серии учебников под общей редакцией В. Р. Мединского).
В 10 часов в парке им. А.С. Пушкина в Челябинске откроется каток. График работы катка: Понедельник: 14.00 – 20.45. Вторник – четверг: 11.00 – 20.45. Пятница: 11.00 – 21.45. Суббота – воскресенье: 10.00 – 21.45.
В 11 часов состоится закрытие фестиваля «Дни Германии в Челябинске». Будут объявлены победители викторин и конкурсов.
В 12 часов состоится пресс-тур на открытие горнолыжного сезона «Солнечная долина».
Программа:
В 9 часов - отправление из Челябинска (Цвиллинга, 27);
В 12 часов - торжественное открытие;
В 12 часов 20 минут – спуск с цветным дымом;
В 12 часов 25 минут – шоу снегоходов;
В 13 часов – контест.
В 14 часов в Картинной галерее на выставке мифологических, сказочных и литературных образов в фарфоре «Волшебный фарфор» пройдет лекция куратора выставки Галины Медведевой «Три страны, три жены и сказки Пушкина. Жизнь и творчество художника Ивана Билибина» (Челябинск, ул. Труда, 92А).
В 16 часов в рамках выставки «Волшебный фарфор» состоится мастер-класс по песочной анимации «Песочные сказки» для детей от 7 до 10 лет. Занятия проводит педагог, специалист по песочной анимации – Татьяна Котлованова (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея Музея изобразительных искусств).
21 ноября, воскресенье
В 8 часов в поселке Увельский – завершающий день соревнований по самбо «Всероссийский день Самбо», посвящённые 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Программа:
В 8 часов - взвешивание юношей 2008-2010 годов рождения для спортсменов муниципальных образований Челябинской области;
В 9 часов - жеребьевка;
В 10 часов – предварительные поединки;
В 16 часов - церемония награждения победителей и призеров.
В 12 часов состоится награждение победителей Хакатона по искусственному интеллекту. Вход на мероприятие по QR-коду (Челябинск, ул. Труда, 179: RadissonBluHotel).
Программа:
С 12 часов до 14 часов 10 минут -защита решений.
В 15 часов - церемония закрытия хакатона и объявление победителей.
ДЛЯ СПРАВКИ
20 ноября - Всемирный день ребенка.
20 ноября - День педиатра.
20 ноября – День работника транспорта в России.
20 ноября в православном календаре - Празднование в честь явления иконы Божией Матери «Взыграние Младенца».
20 ноября в народном календаре – Федотов день.
21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации.
21 ноября – Всемирный день приветствий.
21 ноября - Всемирный день телевидения.
21 ноября - День бухгалтера в России.
21 ноября 2021 года - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
21 ноября в православном календаре - Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
21 ноября в народном календаре – Михайлов день.
21 ноября 1783 года состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре.