Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 20 и 21 ноября.

20 ноября, суббота

В 8 часов в поселке Увельский стартуют традиционные соревнования по самбо «Всероссийский день Самбо», посвящённые 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Программа:

В 8 часов - взвешивание юношей 2004-2006 гг. рождения для спортсменов муниципальных образований Челябинской области;

С 9 до 10 часов - жеребьевка;

В 10 часов – предварительные поединки;

В 11 часов 30 минут – официальная церемония открытия соревнований;

В 16 часов – церемония награждения победителей и призеров;

В 17 часов - взвешивание во всех весовых категориях юношей 2008-2010 гг. рождения.

В 10 часов состоится второй день Первого Всероссийского Форума школьных музеев. Подключиться к трансляции можно по ссылке.

Программа:

В 10 часов - презентации лучших проектов по развитию школьных музеев России от 8 команд, победителей федеральных округов совместно с экспертами. Подведение итогов работы музейно-образовательного хакатона (ирансляция из Музея Победы).

С 11 часов 30 минут до 16 часов 15 минут – Всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории (онлайн трансляция на victorymuseum.ru, vk.com/rospatriot).

С 12 часов 45 минут до 13 часов 45 минут - презентация книги Вороновой О. «Глобальная информационная война против России».

С 14 до 15 часов – Без срока давности: способы интеграции проекта в образовательный процесс (презентация книги В. Г. Кикнадзе «Как защитить историю?»).

С 15 часов 15 минут до 16 часов 15 минут – преподавание истории в средней школе: перспективные подходы и методы изучения (презентация серии учебников под общей редакцией В. Р. Мединского).

В 10 часов в парке им. А.С. Пушкина в Челябинске откроется каток. График работы катка: Понедельник: 14.00 – 20.45. Вторник – четверг: 11.00 – 20.45. Пятница: 11.00 – 21.45. Суббота – воскресенье: 10.00 – 21.45.

В 11 часов состоится закрытие фестиваля «Дни Германии в Челябинске». Будут объявлены победители викторин и конкурсов.

В 12 часов состоится пресс-тур на открытие горнолыжного сезона «Солнечная долина».

Программа:

В 9 часов - отправление из Челябинска (Цвиллинга, 27);

В 12 часов - торжественное открытие;

В 12 часов 20 минут – спуск с цветным дымом;

В 12 часов 25 минут – шоу снегоходов;

В 13 часов – контест.

В 14 часов в Картинной галерее на выставке мифологических, сказочных и литературных образов в фарфоре «Волшебный фарфор» пройдет лекция куратора выставки Галины Медведевой «Три страны, три жены и сказки Пушкина. Жизнь и творчество художника Ивана Билибина» (Челябинск, ул. Труда, 92А).

В 16 часов в рамках выставки «Волшебный фарфор» состоится мастер-класс по песочной анимации «Песочные сказки» для детей от 7 до 10 лет. Занятия проводит педагог, специалист по песочной анимации – Татьяна Котлованова (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея Музея изобразительных искусств).

21 ноября, воскресенье

В 8 часов в поселке Увельский – завершающий день соревнований по самбо «Всероссийский день Самбо», посвящённые 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Программа:

В 8 часов - взвешивание юношей 2008-2010 годов рождения для спортсменов муниципальных образований Челябинской области;

В 9 часов - жеребьевка;

В 10 часов – предварительные поединки;

В 16 часов - церемония награждения победителей и призеров.

В 12 часов состоится награждение победителей Хакатона по искусственному интеллекту. Вход на мероприятие по QR-коду (Челябинск, ул. Труда, 179: RadissonBluHotel).

Программа:

С 12 часов до 14 часов 10 минут -защита решений.

В 15 часов - церемония закрытия хакатона и объявление победителей.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 ноября - Всемирный день ребенка.

20 ноября - День педиатра.

20 ноября – День работника транспорта в России.

20 ноября в православном календаре - Празднование в честь явления иконы Божией Матери «Взыграние Младенца».

20 ноября в народном календаре – Федотов день.

21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации.

21 ноября – Всемирный день приветствий.

21 ноября - Всемирный день телевидения.

21 ноября - День бухгалтера в России.

21 ноября 2021 года - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

21 ноября в православном календаре - Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

21 ноября в народном календаре – Михайлов день.

21 ноября 1783 года состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре.