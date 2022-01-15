Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 15 и 16 января.

15 января

В 12 часов и 14 часов на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки» пройдут мастер-классы в технике эбру - восточная техника рисунка по воде. Испокон веков эбру было не просто рисованием, но медитацией, увлечением привилегированных сословий. Посетители при помощи красок и воды создадут причудливые абстрактные картины, как настоящие художники-абстракционисты (Челябинск, пл. Революции, 1, Челябинский государственный музей изобразительных искусств).

В 13 часов в Камерном театре состоится открытая репетиция новой постановки «Сын». Журналисты смогут пообщаться с режиссером –постановщиком из Санкт-Петербурга Алексеем Янковским, артистами (Челябинск, ул. Цвиллинга,15).

В 14 часов состоится лекция «Архитектура барокко» на выставке «Гвидо Рени и искусство Италии в XVII в». Лекция искусствоведа Веры Петровой познакомит слушателя с идеями и философией, стоявшей за богатыми фасадами итальянской архитектуры (Челябинск, ул. Труда, 92А, Челябинский государственный музей изобразительных искусств).

С 16 до 22 часов состоится музыкальная программа на катке в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина в Челябинске. Хиты 70-80-х.

В 19 часов в детском парке им. Терешковой - субботний вечер вместе с Love Radio. В программе конкурсы, розыгрыш призов, крутая атмосфера и совместные катания под любимые хиты.

В кинотеатре им. А. С. Пушкина проходит Российско-итальянский фестиваль RIFF. В программе 10 фильмов – участников и победителей известных международных и региональных фестивалей Италии. Все показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами. Подробное расписание (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

16 января, воскресенье

В кинотеатре им. А. С. Пушкина проходит Российско-итальянский фестиваль RIFF. В программе 10 фильмов – участников и победителей известных международных и региональных фестивалей Италии. Все показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами. Подробное расписание (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

Управление культуры города Челябинска, [14.01.2022 8:51]

С 16 до 22 часов состоится музыкальная программа на катке в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина в Челябинске. Подборка DJ SUSHKO.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 января – День образования Следственного комитета Российской Федерации.

15 января в православном календаре - День памяти святого Серафима Саровского.

15 января в народном календаре – Сильвестров день или Куриный праздник.

15 января 1831 года уральский промышленник Павел Демидов учредил премию «для содействия к преуспеванию наук».

16 января - День Ледовара.

16 января - Всемирный день «The Beatles».

16 января 2022 года - Всемирный день снега.

16 января 2022 года - Всемирный день религии.

16 января по народному календарю – Гордеев день.