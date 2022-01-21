Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 января.

22 января, суббота

В 11 часов состоится региональный этап всероссийских робототехнических соревнований «Робофест – 2022». Соревнования пройдут на двух площадках. На одной участники будут демонстрировать роботов, которые способны осуществлять сбор и сортировку мусора, играть в «Морской бой», перемещать «дома» с одной стороны «улицы» на другую, переворачивая их и считывая цветовой код «адреса», размещенного на «крыше», и даже играть в шахматы. На другой площадке состоится выставка детских проектов, созданных под патронатом крупных предприятий. При себе иметь маску и для взрослых QR-код (Челябинск, ул. Черкасская, 1/4, спортивный комплекс «Метар-Спорт»).

В 11 часов Семейный клуб челябинской Публичной библиотеки проведет первое занятие в рамках серии «Доброчтение» (Челябинск, пр. Ленина, 60).

В программе:

- Добрые зимние, теплые сказки Сергея Козлова про ёжика с медвежонком, из которых мы узнаем, где искать радость и как гулять без зонтика под дождем;

- Самые действующие упражнения из практики скорочтения;

- Игры в ассоциации и подвижные игры;

- Творческий мастер-класс.

В 12 часов в Музее изобразительных искусств на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки» пройдет мастер-класс «Tape art» (или скотч-арт) для самых маленьких. Посетители узнают, как из совершенно обыденного бытового материала, который не ассоциируется с художественным, создать произведение искусства (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 14 часов в Музее изобразительных искусств состоится лекция «История абстрактного искусства: от Кандинского до Поллока». Научный сотрудник Анастасия Степанова расскажет историю термина «абстрактный экспрессионизм» и опишет динамику развития этого стиля живописи от самого зарождения до пика развития (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 14 часов состоится в Музее изобразительных искусств на выставке «Гвидо Рени и искусство Италии XVII века» состоится лекция искусствоведа Натальи Махновской «Западноевропейская гравюра». Посетители познакомятся ближе с сущностью техник гравюры. Ксилография, офорт и его подвиды, что скрывается за уже привычными библейскими и мифологическими сюжетами (Челябинск, ул. Труда, 92А).

23 января, воскресенье

В 12 часов состоится первый в 2022 году День открытых дверей в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ). Мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

С 13 до 16 часов в Экопарке Магнитогорска состоится праздник «Всемирный день снега». Жителей и гостей города ждет множество сюрпризов и конкурсов:

С 13 до 15 часов - конкурс снежных фигур «Галерея снега» (регистрация команд-участниц с 12:30);

С 14 до 16 часов – выступление творческих коллективов;

С 16 часов – подведение итогов и награждение участников;

Гости смогут принять участие в конкурсах: перетягивание каната, полоса препятствий, забег на лыжах, соревнования на коньках, блицтурнир по хоккею с мячом, метание валенка и другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 января - День авиации войск ПВО России.

22 января в народном календаре – Филиппов день.

23 января - День ручного письма (День почерка).

23 января – День сотрудников органов дознания МЧС России.

23 января - Всемирный день пирога.

23 января в православном календаре - День памяти святителя Григория, епископа Нисского.

23 января в народном календаре - Григорий-Летоуказатель.

23 января 1895 года впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды.

23 января 1960 года установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины.