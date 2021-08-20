Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 21 и 22 августа.

21 августа, суббота

В 11 часов в парке «Сад Победы» состоится зарядка со звездой – тренером спортивной школы ушу «Держава», мастером Спорта России, обладательницей II дана ушу Кристиной Бобковой. Кроме того, состоится показательное выступление юниоров и взрослых спортсменов спортивной школы ушу «Держава», членов сборной Челябинской области, кандидатов в мастера спорта, победителей и призеров Всероссийских и международных соревнований по ушу.

С 10 до 16 часов состоится третий день сельскохозяйственной ярмарки «Агро-2021».

В 10 часов - начало работы третьего дня выставки.

С 10 до 16 часов - Уральский Фестиваль Хлеба.

С 10 до 16 часов - работа Центра ветеринарии. Консультации профессиональных ветеринаров. Первичный осмотр домашних животных. Вакцинация животных от Covid-19.

С 10 до 16 часов - выставка сельскохозяйственных и домашних животных. Выставка декоративных птиц.

С 11 до 16 часов - фестиваль мастер-классов декоративно-прикладного искусства.

С 13 до 14 часов - розыгрыш призов среди посетителей выставки

С 14 до 15 часов - награждение победителей конкурсов, фестиваля, вручение дипломов и благодарностей участникам выставки.

С 10 часов 30 минут до 12 часов южноуральские байкеры приедут на областную станцию переливания крови, чтобы сдать кровь (Челябинск, ул. Воровского, 68).

В 11 часов в селе Кунашак пройдет торжественное открытие стадиона (отъезд СМИ в 9.15 от Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

С 11 до 12 часов - торжественное открытие стадиона (перерезание ленты вип-гостями), приветственные выступления гостей, награждение спортсменов победителей и призеров летних Игр «Золотой колос» 2021 года;

С 12 до 13 часов - культурная программа (концерт);

С 13 до 14 часов - показательные соревнования по волейболу и мини-футболу, экскурсия по стадиону.

С 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут в Челябинске состоится флешмоб #ЗА_танго (танцевальная площадка возле Государственного исторического музея Южного Урала).

Стартует Спартакиада работников прокураторы Челябинской области, посвященная 300-летию российской прокураторы и 90-летию комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает официальный сайт ведомства.

В 19 часов в Челябинске состоится первый благотворительный концерт в рамках фестиваля-марафона «Песни России». Автор проекта и художественный руководитель - народная артистка России Надежда Бабкина (театр оперы и балета, пл. Ярославского, 2).

22 августа, воскресенье

С 10 до 18 часов в Челябинске состоится V фестиваль гуманного отношения к животным (парк культуры и отдыха имени Гагарина). В программе: благотворительный концерт, детские шоу с участием аниматоров, конкурсы для посетителей и их питомцев, акции по пристройству животных в добрые руки. Все желающие смогут получить консультации ветеринаров, кинологов, чипировать животное, сделать питомцу модную стрижку.

В Кыштыме состоится второй благотворительный концерт в рамках фестиваля-марафона «Песни России». Автор проекта и художественный руководитель - народная артистка России Надежда Бабкина (Кыштым, ул. Ленина, д. 28, ДК «Победа» им. М. Л. Анисимова).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 августа - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

21 августа - День офицера России.

21 августа - Международный день без косметики и макияжа.

21 августа 2021 года - Всемирный день бездомных животных.

21 августа - День Стрибога (праздник славян).

21 августа - День сбора диких трав.

21 августа в народном календаре – Мирон Ветрогон.

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации.

22 августа – День Республики Коми.

22 августа – Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

22 августа в народном календаре – Матфей Змеесос.

22 августа 1941 года - «День рождения» знаменитых «наркомовских ста граммов».

22 августа 1991 года - красно-сине-белый флаг (триколор) утвержден официальным символом России.