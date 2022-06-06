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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.06.2022

Прокуратура проверит действия челябинского депутата, устроившего драку на публичных слушаниях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

В Челябинске объявлены аукционы для обслуживания автобусных маршрутов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

В Аргаяше задержана сотрудница банка
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06.06.2022 18:33

Антикризисный протокол для участников закупок. Что предлагает рынок?

Экономические санкции, массовый отток иностранного капитала, заморозка заграничных счетов - наша экономика с каждым днем становится все более уязвимой и непредсказуемой. Однако, убытки 

терпят не только системообразующие предприятия и крупные банки. Перед небольшими компаниями, участвующими в закупках, также возникает масса трудностей. Дрейфуют цены, рушатся торговые цепочки, ограничивается доступ к внешним финансам. В этой ситуации многие поставщики рискуют неисполнением контрактов, а значит собственной репутацией и получением больших убытков. Пока одни находятся в растерянности и всецело рассчитывают на поддержку государства, другие обращаются за помощью к антикризисным технологиям. Может ли российский рынок предложить участникам закупок эффективные инструменты? Какие программы могут реально помочь предпринимателям, и как они работают?

Образовательные программы
Рынок дополнительного бизнес образования в России, по оценкам экспертов, сделал очень большой скачок и может похвастаться действительно качественными программами. Во многом этому способствовал бум edtech стартапов, который пришелся на допандемийный и пандемический период. Новые игроки Skillbox, Нетология, Geekbrains встряхнули отечественное бизнес образование. Программы объективно стали более практико-ориентированными. Появился трекинг - система, которая включает в образовательный процесс элементы консалтинга от узких специалистов. Антикризисные программы есть у Московской бизнес-академии и платформы Skillbox. Участники получают только нужные и применимые в работе знания по стратегии и тактике антикризисного управления, диагностике банкротства и управлению компанией в кризисной ситуации, их учат правильно оценивать эффективность антикризисных решений, проводить SWOT-анализ, разрабатывать специальные стратегии. Занятия проходят в группах, но за каждым участником закрепляется куратор, который оценивает практические задания и ведет ученика вплоть до получения диплома. В последнее время подобные трекинг-сессии получили широкое распространение среди предпринимателей, благодаря своей эффективности. Из минусов можно указать лишь длительный характер обучения. На освоение большинства программ необходимо потратить от 6 месяцев до года. Сколько времени понадобится на то, чтобы навык закрепился в виде конкретного результата в бизнесе, зависит исключительно от самостоятельной работы и инициативности предпринимателя. Тем не менее большинство опрошенных студентов сходятся на том, что обучение стоило потраченных на него денег и времени.

Антикризисный консалтинг

Консалтинговые агентства специализируются на построении так называемых, цепочек непрерывности: находят критичные места в системе функционирования предприятий, предоставляют рекомендации по устранению рисков. Обычно услуги консультантов сводятся к рекомендациям по улучшению финансовой стабильности, реструктуризации долгов, оптимизации инвестиций и созданию конкурентной стратегии развития. Результатом работы являются презентации и отчеты с большим количеством графиков, таблиц и диаграмм. Стоимость часа работы консультантов колеблется от 2000 рублей. В среднем сотрудничество начинается от 80 часов. При этом, на протяжении многих лет, консалтинг активно внедрялся во многие сферы крупного и среднего бизнеса, прежде всего в e-commerce, финансовый и энергетический сектор. И хотя агентства много ругали за излишне обобщенный и теоретизированный характер услуг, нежелание брать ответственность за результат и навязывание не всегда нужных тренингов, для лидеров рынка консалтинг остается важной составляющей успешной стратегии. Но подойдет ли такой формат малому бизнесу и конкретно той его части, которая активно использовала государственные и коммерческие закупки, как один из основных каналов получения заказов? В состоянии кризиса бизнес нуждается в решении очень конкретных, зачастую узких проблем. Именно поэтому в последнее время предприниматели все чаще обращают внимание на специализированные B2B сервисы, предлагающие бизнес-решения “под ключ”.

Антикризисный протокол как сервис

Антикризисный протокол ЕИС-2604 был специально разработан для системы государственных и частных закупок, чтобы снизить риски банкротства или отказа от исполнения проектов со стороны поставщиков. Ядром технологии является опыт компаний, успешно преодолевших кризис 2020-го года. Организации, участвующие в пилотной программе во время пандемии показали рост 20-100% на падающем рынке. Характерной особенностью формата антикризисный протокол является погружение в бизнес профессионального финансового директора, который на протяжении всей программы работает на достижение поставленных целей, разделяя ответственность за результат. В ходе работы команда безопасно снижает затраты, полностью оцифровывает бизнес-модель, внедряет проверенные регламенты финансово-управленческой политики и планирования, запускает новые направления с привлечением финансирования от государства в рамках программ поддержки предпринимательства. Кроме того трекинг-программа аккредитована в Единой информационной системе квалификаций участников закупок, а значит ее прохождение гарантирует получение дополнительных баллов в Системе и открывает дополнительные возможности для получения ответственных контрактов.

Антикризисный анализ от АЛЬТ-ИНВЕСТ

Еще одним из практичных сервисов, применимых для преодоления кризиса стала программа финансового анализа, разработанная компанией «АЛЬТ-ИНВЕСТ». Специализация проекта - это всесторонний аудит финансового состояния организаций. Функционал позволяет самостоятельно, без специального образования рассчитывать основные финансовых показатели, характеризующие состояние бизнеса, разрабатывать методики анализа с использованием детальных данных бухучета, прогнозировать показатели финансовых отчетов на несколько периодов вперед, проводить вертикальный и горизонтальный срез баланса, сводить структуру активов и пассивов организации, автоматически получать заключение о финансовом состоянии организации. АЛЬТ-ИНВЕСТ также умеет создавать портфели проектов, то есть объединять несколько проектов в один и анализировать консолидированный бюджет. Сервис может стать настоящей находкой для собственников, которым не хватает данных для принятия управленческих решений. Правда соответствующие знания проведения инвестиционного и финансового анализа все же придется получить, благо разработчик предоставляет специальные тренинги, которые проводятся за отдельную плату. Также самостоятельно придется организовывать процесс сбора данных и загрузки их в систему.

Финансовый аудит от компании Артек

Программа Audit Expert, разработанная в компании Артек, также считается мощным инструментом для диагностики и мониторинга финансового состояния предприятий во время «черной полосы». Для проведения анализа программа использует финансовые отчеты и бухгалтерский баланс предприятия, сводит данные в аналитические таблицы. В случае, если надо провести углубленный финансовый аудит, подгружает сведения об имуществе, задолженностях, использовании прибыли, и другие данные управленческой отчетности. В результате собственники и акционеры компании получают целый пакет аналитических отчетов, среди которых: факторный анализ рентабельности собственного капитала, оценка рисков потери ликвидности, вероятность банкротства, расчет стандартных финансовых коэффициентов, анализ безубыточности, структуру баланса и стоимости чистых активов. Изюминкой программы считается генератор отчетов, который все произвольные отчеты приводит в единообразный вид, позволяет добавлять в них рисунки, таблицы, графики, текстовую информацию. Конечно, разработчики Audit Expert попытались сделать сервис максимально простым и удобным с точки зрения пользователя, но все же без определенных знаний в области финансово-экономического учета здесь не обойтись. Программа также предполагает прохождение специальных курсов и тренингов, организованных разработчиками специально для сотрудников финансовых департаментов заказчиков. Может использоваться не только в качестве самостоятельной аналитической базы, но в качестве составного элемента более крупной информационной системы.

Функциональные блоки от Бэст-Ф

Замыкает наш список программ, предназначенных для поддержки малого и среднего бизнеса во время дрейфующей экономики, система “Бэст-Ф” от компании «Интеллект-Сервис». Она предназначена для проведения комплексного анализа финансового и имущественного положения предприятия, детального анализа товарных потоков, факторного анализа прибыли и структурного анализа издержек обращения в торговле.  Работа с программой заключается в том, что пользователь выбирает настроенный шаблон расчета и запускает расчет по этому шаблону. Встроенное средство формирования произвольных диаграмм позволяет отразить результаты расчетов в удобном для пользователя виде. Если его не устраивают какие-либо предложенные программой методики оценки или он хочет что-то дополнить, то программой предусмотрена возможность настройки на использование своих методик. Исходной информацией для «Бэст-Ф» служат данные публичной отчетности предприятия - отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств. Данные вводятся в одноименном разделе меню с клавиатуры или импортируются из текстового файла. Комплекс настроенных аналитических таблиц-шаблонов позволяет использовать наиболее известные методики анализа отечественных и зарубежных экономистов, с помощью которых можно рассчитать  такие показатели как: структуру имущества предприятия, платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность и рентабельность хозяйственной деятельности, рациональность политики привлечения заемных средств, обоснованность политики распределения и использования прибыли. Система «Бэст-Ф» уже более 20 лет работает на отечественном рынке и зарекомендовала себя как надежный инструмент финансового анализа, главным преимуществом которого являются прикладные функциональные блоки. Среди минусов сервиса пользователи в основном отмечают частые опоздания с выходом обновлений и закрытость платформы.  

Как показывает практика, в процессе решения конкретных задач, представители малого и среднего бизнеса выбирают для себя сервисы, которые в наибольшей степени отвечают их долгосрочным перспективам. При этом, грамотный руководитель одновременно учитывает сразу несколько критериев: адаптивность сервиса к тому рынку, на котором работает компания, функциональные возможности, скорость установки, доступность управления и сервисное обеспечение. 

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06.06.2022

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В Челябинской области проведут крупные спортивные соревнования федерального уровня – Первую Всеро
06.06.2022

В Челябинской области проведут крупные федеральные спортивные соревнования
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05.06.2022 14:10

Где заказать пиццу с доставкой в Магнитогорске?

05.06.2022 13:20

Главные новости Челябинской области за неделю (с 30.05.22 по 05.06.22)

05.06.2022 13:15

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома

05.06.2022 12:59

Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно

05.06.2022 12:58

Телебашня в Челябинске включит подсветку «под тигра»

05.06.2022 12:08

Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске

04.06.2022 20:17

Турецкий политолог: Турция должна определиться, с кем она геополитически

04.06.2022 17:46

Выработки метро в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3»

04.06.2022 17:07

За сутки заболел ковидом 101 южноуралец, выздоровело 122, умерло двое

04.06.2022 16:51

Лазарев: Познакомились с предприятиями, ставшими примером самодостаточности экономики региона

04.06.2022 14:58

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 12 июня

04.06.2022 14:36

Челябинск первым среди регионов РФ увидит драгоценности из Музеев Московского Кремля

04.06.2022 14:23

Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга

04.06.2022 00:07

Челябинские колодцы опасны для жизни

03.06.2022 22:23

Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев

03.06.2022 21:59

Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша

03.06.2022 17:20

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ на 4-6 июня

03.06.2022 17:15

В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

03.06.2022 17:06

Анонсы событий и мероприятий на выходные

03.06.2022 15:52

В Челябинской области уже двух выпускников удалили с ЕГЭ

03.06.2022 15:45

По поручению Скокова: полицейские Челябинска продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла

03.06.2022 15:40

«Добрые друзья» подарили особенным детям Южного Урала новый рок-фестиваль под открытым небом

03.06.2022 15:39

Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации

03.06.2022 15:37

В Челябинске сегодня стартует второй этап театрального фестиваля «NOвый»

03.06.2022 15:19

Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

03.06.2022 15:18

Челябинцев приглашают на день рождения музея изобразительных искусств

03.06.2022 15:15

Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде

03.06.2022 15:11

В Заксобрании чествовали лучших социальных работников Челябинской области

03.06.2022 14:40

В воскресенье зал ожидания железнодорожного вокзала Челябинск превратится в театральную сцену

03.06.2022 13:47

Прокуратура требует обеспечить доступ к Увильдам

03.06.2022 13:08

За сутки заболело ковидом 102 южноуральца, выздоровело 112, умерло пятеро

03.06.2022 12:56

В Историческом музее Южного Урала открылась школа свадебного танца

03.06.2022 12:54

ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до четырех миллионов рублей

03.06.2022 12:48

В челябинском Доме Покровского рассказали пронзительную историю Франца и Фелиции

03.06.2022 12:44

На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»

03.06.2022 12:42

«Ушастые проделки» театра «Омнибус» для Чебаркульской танковой дивизии

03.06.2022 12:40

Полицейские Челябинска пока не могут найти второго налетчика на салон сотовой связи

03.06.2022 12:23

«20 тысяч лье под водой»: корабли, пираты, подлодка и клад в Историческом музее

03.06.2022 12:21

В Челябинске появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

03.06.2022 12:12

Дети сотрудников ЧЦЗ соревновались в беге с электротележкой

03.06.2022 12:07

Челябинская область получит более полумиллиарда на развитие туризма

03.06.2022 12:01

ГРЦ Макеева и «Прометей» подарили детям Миасса яркую летнюю сказку

03.06.2022 11:43

Новое здание для ФНС построят в Челябинске к апрелю 2023 года

03.06.2022 11:23

Реки Таганая украсила царь-трава

03.06.2022 11:11

В Миассе вороны атаковали детей школьного лагеря

03.06.2022 11:03

Лучшие ягодоводы России живут в Челябинской области

03.06.2022 11:02

Власти пока не планируют полностью закрывать мост из Ленинского района из-за возможной прокладки трамвайных путей

03.06.2022 11:00

ММК защитил водохранилище Магнитогорска от влияния своих сточных вод

03.06.2022 10:43

ММК презентует на саммите в Туле проекты по снижению выбросов углекислого газа

03.06.2022 10:19

В Челябинске заработал новый сезонный автобусный маршрут

03.06.2022 10:17

В Челябинске начнется очередной этап опрессовки