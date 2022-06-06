Антикризисный протокол для участников закупок. Что предлагает рынок?

Экономические санкции, массовый отток иностранного капитала, заморозка заграничных счетов - наша экономика с каждым днем становится все более уязвимой и непредсказуемой. Однако, убытки

терпят не только системообразующие предприятия и крупные банки. Перед небольшими компаниями, участвующими в закупках, также возникает масса трудностей. Дрейфуют цены, рушатся торговые цепочки, ограничивается доступ к внешним финансам. В этой ситуации многие поставщики рискуют неисполнением контрактов, а значит собственной репутацией и получением больших убытков. Пока одни находятся в растерянности и всецело рассчитывают на поддержку государства, другие обращаются за помощью к антикризисным технологиям. Может ли российский рынок предложить участникам закупок эффективные инструменты? Какие программы могут реально помочь предпринимателям, и как они работают?

Образовательные программы

Рынок дополнительного бизнес образования в России, по оценкам экспертов, сделал очень большой скачок и может похвастаться действительно качественными программами. Во многом этому способствовал бум edtech стартапов, который пришелся на допандемийный и пандемический период. Новые игроки Skillbox, Нетология, Geekbrains встряхнули отечественное бизнес образование. Программы объективно стали более практико-ориентированными. Появился трекинг - система, которая включает в образовательный процесс элементы консалтинга от узких специалистов. Антикризисные программы есть у Московской бизнес-академии и платформы Skillbox. Участники получают только нужные и применимые в работе знания по стратегии и тактике антикризисного управления, диагностике банкротства и управлению компанией в кризисной ситуации, их учат правильно оценивать эффективность антикризисных решений, проводить SWOT-анализ, разрабатывать специальные стратегии. Занятия проходят в группах, но за каждым участником закрепляется куратор, который оценивает практические задания и ведет ученика вплоть до получения диплома. В последнее время подобные трекинг-сессии получили широкое распространение среди предпринимателей, благодаря своей эффективности. Из минусов можно указать лишь длительный характер обучения. На освоение большинства программ необходимо потратить от 6 месяцев до года. Сколько времени понадобится на то, чтобы навык закрепился в виде конкретного результата в бизнесе, зависит исключительно от самостоятельной работы и инициативности предпринимателя. Тем не менее большинство опрошенных студентов сходятся на том, что обучение стоило потраченных на него денег и времени.

Антикризисный консалтинг

Консалтинговые агентства специализируются на построении так называемых, цепочек непрерывности: находят критичные места в системе функционирования предприятий, предоставляют рекомендации по устранению рисков. Обычно услуги консультантов сводятся к рекомендациям по улучшению финансовой стабильности, реструктуризации долгов, оптимизации инвестиций и созданию конкурентной стратегии развития. Результатом работы являются презентации и отчеты с большим количеством графиков, таблиц и диаграмм. Стоимость часа работы консультантов колеблется от 2000 рублей. В среднем сотрудничество начинается от 80 часов. При этом, на протяжении многих лет, консалтинг активно внедрялся во многие сферы крупного и среднего бизнеса, прежде всего в e-commerce, финансовый и энергетический сектор. И хотя агентства много ругали за излишне обобщенный и теоретизированный характер услуг, нежелание брать ответственность за результат и навязывание не всегда нужных тренингов, для лидеров рынка консалтинг остается важной составляющей успешной стратегии. Но подойдет ли такой формат малому бизнесу и конкретно той его части, которая активно использовала государственные и коммерческие закупки, как один из основных каналов получения заказов? В состоянии кризиса бизнес нуждается в решении очень конкретных, зачастую узких проблем. Именно поэтому в последнее время предприниматели все чаще обращают внимание на специализированные B2B сервисы, предлагающие бизнес-решения “под ключ”.

Антикризисный протокол как сервис

Антикризисный протокол ЕИС-2604 был специально разработан для системы государственных и частных закупок, чтобы снизить риски банкротства или отказа от исполнения проектов со стороны поставщиков. Ядром технологии является опыт компаний, успешно преодолевших кризис 2020-го года. Организации, участвующие в пилотной программе во время пандемии показали рост 20-100% на падающем рынке. Характерной особенностью формата антикризисный протокол является погружение в бизнес профессионального финансового директора, который на протяжении всей программы работает на достижение поставленных целей, разделяя ответственность за результат. В ходе работы команда безопасно снижает затраты, полностью оцифровывает бизнес-модель, внедряет проверенные регламенты финансово-управленческой политики и планирования, запускает новые направления с привлечением финансирования от государства в рамках программ поддержки предпринимательства. Кроме того трекинг-программа аккредитована в Единой информационной системе квалификаций участников закупок, а значит ее прохождение гарантирует получение дополнительных баллов в Системе и открывает дополнительные возможности для получения ответственных контрактов.

Антикризисный анализ от АЛЬТ-ИНВЕСТ

Еще одним из практичных сервисов, применимых для преодоления кризиса стала программа финансового анализа, разработанная компанией «АЛЬТ-ИНВЕСТ». Специализация проекта - это всесторонний аудит финансового состояния организаций. Функционал позволяет самостоятельно, без специального образования рассчитывать основные финансовых показатели, характеризующие состояние бизнеса, разрабатывать методики анализа с использованием детальных данных бухучета, прогнозировать показатели финансовых отчетов на несколько периодов вперед, проводить вертикальный и горизонтальный срез баланса, сводить структуру активов и пассивов организации, автоматически получать заключение о финансовом состоянии организации. АЛЬТ-ИНВЕСТ также умеет создавать портфели проектов, то есть объединять несколько проектов в один и анализировать консолидированный бюджет. Сервис может стать настоящей находкой для собственников, которым не хватает данных для принятия управленческих решений. Правда соответствующие знания проведения инвестиционного и финансового анализа все же придется получить, благо разработчик предоставляет специальные тренинги, которые проводятся за отдельную плату. Также самостоятельно придется организовывать процесс сбора данных и загрузки их в систему.

Финансовый аудит от компании Артек

Программа Audit Expert, разработанная в компании Артек, также считается мощным инструментом для диагностики и мониторинга финансового состояния предприятий во время «черной полосы». Для проведения анализа программа использует финансовые отчеты и бухгалтерский баланс предприятия, сводит данные в аналитические таблицы. В случае, если надо провести углубленный финансовый аудит, подгружает сведения об имуществе, задолженностях, использовании прибыли, и другие данные управленческой отчетности. В результате собственники и акционеры компании получают целый пакет аналитических отчетов, среди которых: факторный анализ рентабельности собственного капитала, оценка рисков потери ликвидности, вероятность банкротства, расчет стандартных финансовых коэффициентов, анализ безубыточности, структуру баланса и стоимости чистых активов. Изюминкой программы считается генератор отчетов, который все произвольные отчеты приводит в единообразный вид, позволяет добавлять в них рисунки, таблицы, графики, текстовую информацию. Конечно, разработчики Audit Expert попытались сделать сервис максимально простым и удобным с точки зрения пользователя, но все же без определенных знаний в области финансово-экономического учета здесь не обойтись. Программа также предполагает прохождение специальных курсов и тренингов, организованных разработчиками специально для сотрудников финансовых департаментов заказчиков. Может использоваться не только в качестве самостоятельной аналитической базы, но в качестве составного элемента более крупной информационной системы.

Функциональные блоки от Бэст-Ф

Замыкает наш список программ, предназначенных для поддержки малого и среднего бизнеса во время дрейфующей экономики, система “Бэст-Ф” от компании «Интеллект-Сервис». Она предназначена для проведения комплексного анализа финансового и имущественного положения предприятия, детального анализа товарных потоков, факторного анализа прибыли и структурного анализа издержек обращения в торговле. Работа с программой заключается в том, что пользователь выбирает настроенный шаблон расчета и запускает расчет по этому шаблону. Встроенное средство формирования произвольных диаграмм позволяет отразить результаты расчетов в удобном для пользователя виде. Если его не устраивают какие-либо предложенные программой методики оценки или он хочет что-то дополнить, то программой предусмотрена возможность настройки на использование своих методик. Исходной информацией для «Бэст-Ф» служат данные публичной отчетности предприятия - отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств. Данные вводятся в одноименном разделе меню с клавиатуры или импортируются из текстового файла. Комплекс настроенных аналитических таблиц-шаблонов позволяет использовать наиболее известные методики анализа отечественных и зарубежных экономистов, с помощью которых можно рассчитать такие показатели как: структуру имущества предприятия, платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность и рентабельность хозяйственной деятельности, рациональность политики привлечения заемных средств, обоснованность политики распределения и использования прибыли. Система «Бэст-Ф» уже более 20 лет работает на отечественном рынке и зарекомендовала себя как надежный инструмент финансового анализа, главным преимуществом которого являются прикладные функциональные блоки. Среди минусов сервиса пользователи в основном отмечают частые опоздания с выходом обновлений и закрытость платформы.

Как показывает практика, в процессе решения конкретных задач, представители малого и среднего бизнеса выбирают для себя сервисы, которые в наибольшей степени отвечают их долгосрочным перспективам. При этом, грамотный руководитель одновременно учитывает сразу несколько критериев: адаптивность сервиса к тому рынку, на котором работает компания, функциональные возможности, скорость установки, доступность управления и сервисное обеспечение.