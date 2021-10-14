Архитекторы собирают мнения челябинцев о трех важных с точки зрения градостроительства территориях

В Челябинске в самом разгаре работа по реализации первой части проекта Дома архитектора «Перемена», представляющего собой практикум по исследованию и проектированию трех территорий города и стартовавшего в столице Южного Урала 23-го сентября (закончится «Перемена» 19-го ноября).

Молодые архитекторы Челябинска уже изучили три градостроительно важные территории областного центра. Теперь для полного анализа локаций им нужно узнать мнения о них горожан. Напомним, речь идет о территориях в границах улиц Витебской, Энгельса, Худякова и Лесопарковой; в границах улицы Косарева, проспекта Победы, Краснознамённой, Полковой, Свердловского проспекта и Братьев Кашириных и в границах улиц Овчинникова, Степана Разина, Доватора и Цеховой.

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«Если вы живете, работаете или часто бываете в этих местах, пожалуйста, пройдите анкеты», - обращается управление архитектуры Челябинска к жителям мегаполиса с просьбой поучаствовать в жизни родного города.

По словам сотрудников управления, ответы челябинцев помогут архитекторам увидеть сценарии развития этих территорий и разработать хорошие проекты.

«Пожалуйста, отправьте этот пост знакомым, чтобы у проектировщиков было больше данных и лучше результат», - добавили в управлении архитектуры.

Сбор данных ведется до 18-го октября включительно. Лучшие идеи участников «Перемены» могут лечь в основу комплексного развития территорий (КРТ) Челябинска на указанных участках.