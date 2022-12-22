Челябинский скульптор мечтает запечатлеть ветер в бронзе

Мимо его апостола челябинцы проходят уже несколько месяцев. Бронзовая скульптура стоит за окном выставочного зала Союза художников на улице Цвиллинга в Челябинске. Нередко прохожие, невольно став зрителями, останавливаются и делают снимок на память. Эта работа скульптора Андрея Старцева, действительно, уникальна. Был момент, когда ее хотели приобрести у челябинского художника в дар патриарху Алексию. Но скульптура оказалась слишком большой и тяжелой, ведь вручаться она должна была «из рук в руки».

Персональная выставка скульптора в выставочном зале Союза художников давно завершилась, но часть работ с экспозиции решили оставить в стенах залов, ведь скульптура не мешает выставкам картин, наоборот, придает залу дополнительную ценность и содержание.

Так бронзовые звери из «механического зоопарка» скульптора живут в выставочном пространстве уже много месяцев.

Стоит отметить, что челябинский скульптор автор не одного десятка скульптурных изображений ангелов. Возможно, что такого числа ангелов никто больше из художников не создал.

А еще работы Андрея Старцева челябинцы видят каждый день, даже не догадываясь, кто их автор.

Это герб города и фирменные знаки известных челябинских банков – Инвестбанка и Челиндбанка.

Герб Челябинска

Стать автором герба города, в котором вырос и живешь, – почетно. На вопрос, как стал автором герба, скульптор Андрей Старцев рассказал такую историю.

БВ то время он активно занимался разработкой фирменных стилей и знаков. Был своеобразный бум в этом направлении, была потребность. И Старцев со своим коллективом «Астар» оказался в авангарде этой деятельности в Челябинске.

Были уже наработаны контакты с разными структурами администрации города, выполнялись заказы от них. Когда был объявлен конкурс на разработку герба Челябинска, поступило предложение поучаствовать в нем и «Астару».

Было сделано несколько вариантов герба, на всех присутствовал верблюд.

Потом художника пригласил к себе Вячеслав Тарасов, бывший тогда главой города. Он сказал, что остановились на варианте Старцева. Предстояла работа по деталировке герба, были даны рекомендации, которые автору нужно было учесть.

Потом попросили изготовить несколько эталонных экземпляров герба – черно-белый вариант, в цвете и в рельефе. Они были сделаны на дереве, каждый в трех экземплярах. И переданы в администрацию города.

Спустя годы в Челябинской области все гербы муниципальных образований региона постараются сделать в едином стиле. Выйдет на эту тему специальное издание «Официальные символы Челябинской области и муниципальных образований», где будет и изображение «старцевского» герба. Рядом написано: «Герб города Челябинска. Восстановлен постановлением главы города от 13.09.1994. Принят на референдуме 17 декабря 1996 года. Автор проекта Андрей Старцев (Челябинск)».

Изображение герба давно живет своей жизнью. Отлитым его можно встретить «над головой» в воротах, с которых в Челябинске начинается пешеходная улица Кировка. На новой набережной реки Миасс – «под ногами» - на канализационных люках. Встречает художник знакомое для себя изображение и на некоторых коробах с указанием улиц на фасадах домов.

Рисунок для замка

У некоторых графических листов Андрея Старцева была необычная судьба, своя любопытная история.

Вот два примера. Однажды, когда еще сотовые телефоны только «входили» в нашу жизнь и были лишь у немногих, на городской номер художнику позвонили: «Наконец-то вас нашли».

Это был звонок от искусствоведа из Швейцарии Этьена. Он приехал в Челябинск, чтобы разыскать двух художников – Константина Фокина и Андрея Старцева.

Как-то он увидел в Европе альбом «Изобразительное искусство. 20 век. Челябинск». Его тогда подготовили и выпустили Андрей Старцев в соавторстве с Василием Смелянским.

Искусствовед из Европы предложил двум челябинским художникам сделать работы для новой экспозиции в старинном замке Грейерц в Швейцарии. История этого замка и его коллекции искусства «уходит» далеко вглубь веков. Заказчика всеВ экспозицию должны были войти 12 работ, среди авторов – Пабло Пикассо и Сальвадор Дали. И – две работы челябинских авторов – Андрея Старцева и Константина Фокина.

«Сделал нужную работу, отправил, заказчика все устроило. Надеюсь, что, как и планировалось, моя работа заняла свое место в этом старинном замке», – говорит Андрей Старцев.

Кстати, замечает художник, так у него началась работа над серией «Страсти Господни».

Вот еще одна история. Был 1992 год. В Москве проходила выставка «Искусство Урала в Москве». Среди работ на ней была графика Андрея Старцева.

Недалеко от этой выставки демонстрировалась другая - ювелирной коллекции знаменитого швейцарского мастера Альбера Жельбера.

Он посетил уральскую экспозицию и его заинтересовала графика Старцева. Знаменитый иностранец попросил найти автора, что было сделано.

Через переводчика ювелир предложил продать всю серию графики.

О таких моментах мечтает каждый художник. Но сделка не состоялась. И не потому, что не сошлись, как говорится, в цене.

Старцев предложил выбрать любую из представленных в экспозиции работ в подарок.

Ювелир постоял несколько мгновений молча, и отказался от подарка. Почему? – этот вопрос потом мучил челябинского художника.

Знающие люди пояснили Старцеву: получив подарок, ювелир должен был подарить что-то в ответ. Но что было у знаменитого ювелира тогда с собой, кроме денег? Были украшения, но на его красавице супруге.

Видимо, оценив ситуацию, ювелир отказался. Так сделка не состоялась.

Зато осталась в такой истории. А, как известно, ценность произведениям искусства придают не только талант автора, но и истории, легенды, которыми «обрастают» их произведения.

«Враг уже внутри нас, внутри наших детей»

Этот вопрос – с кем вы, деятели культуры – был популярен и в советские годы. Но его актуальность не теряется и сегодня, хотя сейчас главным в нем становится не идеологическая составляющая, как было раньше.

Один пример. В дни скорби несколько лет назад, когда вспоминали погибших в трагедии в керченском колледже, челябинский скульптор Андрей Старцев предложил на своей странице в соцсети посмотреть на произошедшее через призму «войны» за души подрастающего поколения, оценивая моральное и психическое состояние современного общества. Думается, его размышления актуальны и сегодня.

«Нам прервали, причём, намеренно, связь поколений, надругались над нашей историей, переврали её, отказались от памяти предков, принизили или полностью дискредитировали их великие достижения.

В значительной степени это негативное влияние осуществляется через средства массовой информации, включая и некоторые российские, и конечно, через интернет», - отмечал челябинский скульптор.

Причем, дети, по его мнению, форматируются негативной программой уже через детские игрушки, через комиксы, через мультфильмы. А далее уже через интернет - через деструктивные, кровавые игровые стратегии, где присутствует культ жестокости, грубой разрушительной силы, убийства.

Автор поста отмечал, что внедряется не без успеха (о чём говорят истязания животных и убийства в учебных заведениях) образ этакого современного героя - не творца, не созидателя, а жестокого, бездушного разрушителя, захватчика.

Что же делать? Махнуть на это всё рукой? «Зло, враг уже внутри нас, внутри наших детей. Он пока не всегда явен, но уже разъедает души! И надо честно осознать опасность и, не откладывая, начать «войну» с этим врагом за свои души и за души своих детей», - предупреждал автор.

Пост не остался незамеченным. Среди откликов был такой: многие понимают и чувствуют этот ужас, но не понимают, как этому можно противостоять и как защититься.

В комментариях пользователи соцсети поделились своими «секретами» борьбы. Первое – оградить семью от психических атак информационного поля. Стараться занять детей продуктивной деятельностью. И обязательно, чтобы были в их духовном «рационе» домашнее чтение, встречи с произведениями культуры и искусства, общение с природой. Одним словом, чтобы жизнь протекала в позитивном русле.

Иллюстрировал свои заметки Андрей Старцев одной из своих работ из цикла «Ангелы». Эта работа называется «Ангел скорби».

«Видеть руками» скульптор учит детей

Как-то Андрею Старцеву приснился страшный сон: что он ослеп. Когда художник пришел в себя от такого «видения», то невольно подумал: а если такое действительно случится? Тогда рисовать он не сможет, но должен попробовать лепить. Значит, нужно научиться «видеть руками», подумал он.

Художник уверен, что «память» в руках останется.

Этот печальный сон и последовавшие за ним грустные мысли подтолкнули челябинского художника к смелой идее.

До этого на своих выставках скульптор замечал, что детям было мало видеть скульптуры, им хотелось еще потрогать работы, прикоснуться к ним рукой.

«Мне понравилось это отношение к скульптуре, и я велел служителям выставок забыть фразу: «Руками не трогать!» Детям позволено все», - вспоминает художник.

Видимо, такие ощущения предмета играют важную роль в формировании художественного образа у ребенка, предположил Андрей Старцев.

Так появилась мысль: если обычные дети имеют такую потребность, то тем более она должна быть у детей с ограниченными возможностями зрения.

Почему бы не попробовать заняться скульптурой с детьми, у которых с рождения есть проблемы со зрением?

Старцев набрал две группы детей - учеников младших классов, всего около 10 человек. У некоторых из ребят зрение было потеряно почти полностью.

Уже на первых занятиях дети потрясли скульптора: они умели слушать, все быстро понимали и начали лепить.

Они стали лепить то, чего никогда не видели или видели очень плохо.

Лепили из воска. Старцев приготовил для детей теплый (разогретый до 40-50 градусов) натуральный пчелиный воск.

Так, занятие за занятием, собралась коллекция небольших скульптурок из воска. Старцев мечтает, что они будут отлиты в бронзе, отшлифованы, установлены на подставку из камня. То есть станут настоящей работой скульпторов. Просто небольшого размера.

Возможно, что у них появится покупатель, кто захочет поддержать юных скульпторов, а у детей это будет первым успехом и, возможно, первыми заработанными за свой труд деньгами.

Как знать. Только когда это произойдет, сам скульптор пока не знает. Он считал, что его социальная инициатива найдет помощников в городе, но пока этого не произошло.

В декабре вышла в свет книга о челябинском скульпторе Андрее Старцеве.

Начинается она словами: «Есть у челябинского скульптора мечта - создать в бронзе произведение, в котором передавалось бы движение ветра. Ветер в бронзе. Конечно же, это «высший пилотаж» в том деле, каким занимается уральский художник».

Книга так и называется «Ветер в бронзе». Поклонники дарования челябинского скульптора могут найти ее и в интернете.