07.11.2023
Главе СКР представят доклад по смертельному ДТП в Челябинской области
07.11.2023
Челябинский детский поэт Нина Пикулева отмечена международной премией имени Мамина-Сибиряка
07.11.2023
В Челябинске расконсервировали летнюю уборочную технику
07.11.2023
В Аргаяшском районе утонул девятилетний мальчик
07.11.2023
«Россети Урал» предупреждают о необходимости легализовать все линии связи, размещенные на ЛЭП
06.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 ноября (18+)
Новым главным архитектором Челябинска будет женщина
14.08.2023
Бастрыкин держит на контроле проверку по жалобам челябинцев о нарушениях в сфере градостроительства и землепользования
22.12.2022
Челябинский скульптор мечтает запечатлеть ветер в бронзе
11.10.2022
В Челябинске спроектируют шесть въездных групп в город
14.10.2021
Архитекторы собирают мнения челябинцев о трех важных с точки зрения градостроительства территориях
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023
Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ
02.11.2023