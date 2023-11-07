Новым главным архитектором Челябинска будет женщина. Из шести заявок от претендентов на эту ответственную должность комиссия одобрила пять, и все они - от представительниц слабого пола.

Индивидуальное собеседование с участницами отбора состоится 13 ноября, напомнила временно исполняющая обязанности начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина.

На аппаратном совещании в мэрии во вторник, седьмого ноября, она назвала имена пяти претенденток на должность главного архитектора южноуральской столицы: Анастасия Севастьянова, Татьяна Баль, Мария Тупикина, Екатерина Силина, Мария Тельминова.

Также Ольга Никитина напомнила, что сбор заявок от желающих получить этот пост велся в период с 25 сентября по 25 октября. Принять участие в конкурсе могли все желающие старше 18 лет, граждане РФ со стажем работы по специальности не менее пяти лет.

Напомним, последним главным архитектором Челябинска был Павел Крутолапов, покинувший эту должность по собственному желанию летом текущего года.