20.07.2021
Котова решила изменить правила землепользования и застройки Челябинска в интересах садоводов
20.07.2021
В Челябинске пятилетняя девочка тонула в бассейне, а двух подруг унесло на матрасе
20.07.2021
Прокуратура обязала мэрию Челябинска провести техническое обследование домов в «немецком квартале»
20.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 июля
20.07.2021
Молодые челябинцы могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ
20.07.2021
В Челябинске ремонтируют трамвайный переезд на Победы – Молодогвардейцев
«Аркаим» объявил сбор старинных рецептов
15.07.2021
В августе на Аркаиме вновь будет удивлять «Крынка»
08.07.2021
Челябинские археологи обнаружили уникальное детское захоронение эпохи Аркаима
07.07.2021
На Аркаиме восстановили после пожара одно из главных жилищ каменного века
26.06.2021
Ковид отменил проведение юбилейного этнофестиваля на Аркаиме
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021