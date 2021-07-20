«Аркаим» объявил сбор старинных рецептов

Заповедник «Аркаим» (Челябинская область) приглашает к участию в онлайн-конкурсе рецептов традиционной кухни, стартовавшем 19-го июля.

Сбор старинных рецептов на Аркаиме, который продлится до десятого августа, приурочен к грядущему фестивалю «Крынка», который традиционно проходит в заповеднике.

«Старт конкурсу дала наш методист Татьяна Демешко. Она специально испекла фирменный пирог «Аркаим», который всегда готовит к открытию фестиваля «Крынка». Кстати, некоторые наши сотрудники тоже готовы поделиться рецептами. Лично у меня есть один старинный рецепт казачьего шулюма, который на днях собираюсь исполнить. Надеюсь, нашу инициативу поддержат», - отметил начальник отдела популяризации культурного наследия «Аркаима» Антон Бубнов.

Поделиться

На конкурс принимаются рецепты с описанием краткой истории (где, когда, при каких обстоятельствах он был получен), с фото или видео поэтапного приготовления блюда.

Рецепты и фотоматериалы размещаются в группе в ВКонтакте на страничке фестиваля «Крынка».

Лучшие рецепты определит профессиональное жюри: сотрудники заповедника, этнографы, знатоки традиционной кухни народов Южного Урала. Участники фестивали и коллективы поборются в номинации «Фирменный рецепт», пользователи соцсетей – в номинации «Семейный рецепт».

Победитель получит приглашение на фестиваль «Крынка» и возможность исполнить свой фирменный рецепт в казачьей усадьбе.

Рецепты нужно присылать на электронную почту: press.arkaim@mail.ru.