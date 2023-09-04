Белые цветы к белому сердцу: в Коркино почтили память жертв теракта в Беслане

В городе Коркино (Челябинская область) сегодня, четвертого сентября, почтили память жертв теракта в Беслане.

С момента трагедии, которая потрясла весь мир, прошло 19 лет. Первого сентября 2004 года, во время торжественной линейки по случаю начала нового учебного года, террористы захватили школу №1. Жертвами трагедии в те страшные сентябрьские дни стали 334 человека. Это 318 заложников, в том числе 186 детей. Несколько сотен заложников и их спасителей были ранены. Спасая гражданских, погибли десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров.

С 2005 года третье сентября официально является Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В Коркино памятное мероприятие с участием школьников, приуроченное к этой важной дате, организовало МБУ «Клуб имени А.М. Горького» – при поддержке управления культуры и администрации Коркинского муниципального округа.

«Вместе с ребятами мы вспомнили те страшные несколько дней, которые заставили замереть сердца миллионов людей. Вся страна, не отрываясь, следила за происходящим в новостях. Страшно представить, что испытывали в это время 1128 заложников, которых удерживали в заминированном здании террористы...» - отмечают сотрудники клуба имени Горького.

Участники события почтили память погибших в Беслане: учеников, их родителей, учителей, силовиков, отдавших свои жизни ради освобождения заложников, - минутой молчания.

«Каждый из нас обязан знать и помнить о том, что произошло, чтобы никогда не допустить подобного», - подчеркивают организаторы акции памяти.

Завершилось мероприятия торжественным возложением белых цветов к белому сердцу, олицетворяющему невинные души погибших.

Кроме того, на площади имени Ленина, возле Коркинской детской школы искусств, размещены наглядные материалы, демонстрирующие печальные события, произошедшие в Будённовске (Ставропольский край, 1995 год), Казани (2021 год), Москве («Норд-Ост», 2002 год).

«Приглашаем все жителей Коркино посетить этот временный мемориал и почтить память жертв терроризма», - отмечают в клубе имени Горького.