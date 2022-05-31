Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла на Южно-Уральской железной дороге

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В день защиты детей, первого июня, театры, библиотеки, парки и иные учреждения культуры подготови
31.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, первого июня, на площади Революции откроется детский автогородок. Перед открытием новую л
31.05.2022

В День защиты детей на площади Революции откроется детский автогородок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Лицеисты Екатеринбурга отметили окончание десятого класса танцем весьма специфического содержания
31.05.2022

Екатеринбург - столица гомосексуалистов? В лицее прошел конкурс танцев в стиле «голубой устрицы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области за прошедший 2021 год зарегистрировано положительное сальдо миграции и рост
31.05.2022

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31.05.2022

Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество

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31.05.2022

Магнитогорская библиотека получила имя поэта
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31.05.2022

Магнитогорск и Абзелиловский район будут сотрудничать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2022

ВТБ: ставка по льготной ипотеке в 9% устраивает половину заемщиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2022

Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла на Южно-Уральской железной дороге
ЮУЖД
благотворительная акция
Общество
31.05.2022 17:03
Фото: Пресс-служба ЮУЖД

Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла на Южно-Уральской железной дороге

На Южно-Уральской железной дороге состоялась благотворительная акция «Коробка храбрости», посвященная Дню защиты детей.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, на несколько часов железнодорожники собрали более 40 коробок игрушек, канцелярии и товаров для детей. Собранные вещи переданы в общественный благотворительный фонд помощи онкобольным детям «Искорка».

Цель акции – помочь маленьким пациентам легче переносить процедуры в больнице. «Коробка храбрости» находится в процедурном кабинете, чтобы ребенок после укола или перевязки мог получить награду за храбрость.

Сотрудники Южно-Уральской железной дороги регулярно принимают участие в благотворительных акциях, волонтеры магистрали помогают пенсионерам, детям, бездомным, животным из приютов, заботятся об экологии.

ЮУЖД
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В день защиты детей, первого июня, театры, библиотеки, парки и иные учреждения культуры подготови
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Завтра, первого июня, на площади Революции откроется детский автогородок. Перед открытием новую л
31.05.2022

В День защиты детей на площади Революции откроется детский автогородок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Лицеисты Екатеринбурга отметили окончание десятого класса танцем весьма специфического содержания
31.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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ВСУ атаковали ЛНР биологическим оружием

28.05.2022 16:50

Утверждены тропарь, кондак, молитва и величание Собору новомучеников Челябинской митрополии

28.05.2022 16:21

Президент подписал Указ об отмене возрастного предела для первого военного контракта

28.05.2022 15:56

Путин отметил пограничников за пресечение диверсий

28.05.2022 14:39

Главные новости Челябинской области за неделю (с 23.05.2022 по 27.05.2022)

28.05.2022 14:35

Депутат Госдумы высказался о позорном поведении таможни и ГИБДД в отношении Донбасса

28.05.2022 13:03

Турецкий политолог о позиции Эрдогана, НАТО и «курдском вопросе»

28.05.2022 12:29

За сутки заболело ковидом 111 южноуральцев, выздоровело 96, умерло двое

28.05.2022 12:18

Почва напиталась влагой, уровни воды в реках повысились, а дожди продолжаются

28.05.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

28.05.2022 00:07

Подземная «дичь» Челябинска