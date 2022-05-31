Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла на Южно-Уральской железной дороге

На Южно-Уральской железной дороге состоялась благотворительная акция «Коробка храбрости», посвященная Дню защиты детей.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, на несколько часов железнодорожники собрали более 40 коробок игрушек, канцелярии и товаров для детей. Собранные вещи переданы в общественный благотворительный фонд помощи онкобольным детям «Искорка».

Цель акции – помочь маленьким пациентам легче переносить процедуры в больнице. «Коробка храбрости» находится в процедурном кабинете, чтобы ребенок после укола или перевязки мог получить награду за храбрость.

Сотрудники Южно-Уральской железной дороги регулярно принимают участие в благотворительных акциях, волонтеры магистрали помогают пенсионерам, детям, бездомным, животным из приютов, заботятся об экологии.