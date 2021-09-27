Более 19 с половиной тысяч южноуральцев имеют официальный статус безработного

В Челябинской области официальный статус безработного, по данным на 24-е сентября, имеют 19 тысяч 723 человека.

В Челябинске численность безработных составляла на эту дату четыре тысячи 431 человека. За последнюю неделю данный показатель уменьшился на 105 горожан, с начала сентября – на 735.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в информационно-аналитическом отделе центра занятости населения Челябинска, с начала года количество безработных горожан снизилось на 19 тысяч 178 человек (по данным на 31-е декабря 2020 года официально не были трудоустроены 23 тысячи 609 жителей южноуральской столицы).

«Уровень регистрируемой безработицы в Челябинске, по данным на 24-сентября, составил 0,72 процента от численности рабочей силы (на начало 2021 года – 3,7 процента), по Челябинской области – 1,06 процента», - рассказали в центре занятости населения города.

Количество вакансий, которыми располагает сегодня служба занятости Челябинска, составляет 16 тысяч 997 единиц (на 31-е декабря прошлого года свободных вакансий было гораздо меньше: 11 тысяч 388). По Челябинской области открытыми являются 42 тысячи 849 вакансий.

С начала текущего года в Челябинске с помощью службы занятости населения трудоустроены восемь тысяч 832 человек, по региону – 37 тысяч 419 человек.

Коэффициент напряженности на рынке труда по Челябинску ниже, чем по области.

В центре занятости населения областного центра напоминают о проведении на постоянной основе мероприятий по выявлению работодателей, использующих труд граждан без официального оформления трудовых отношений и уклоняющихся от уплаты страховых взносов в государственные и внебюджетные фонды.

«Если с Вами не заключили трудовой договор, будьте готовы к таким рискам, как отсутствие социальных гарантий, отчислений в Пенсионный фонд, нехватка пенсионных баллов, трудового стажа, что приводит к установлению минимальной социальной пенсии на пять лет позже утверждённого пенсионного возраста», - подчеркивают в ЦЗН Челябинска.

Работодателей, принимающих людей на работу, в центре занятости призвали заключать с ними трудовые договоры: нарушение трудового законодательства влечет наказание по пункту четвертому статьи 5.27 КоАП РФ.

Гражданам, с которыми работодатель не заключил трудовой договор, центр занятости населения Челябинска советует звонить на «горячую линию»: 8-800-444-80-88.

Челябинцам, которые ищут работу в строительной отрасли, стоит посетить ярмарку вакансий, которая будет работать 21-го октября с десяти утра до часу дня по адресу: улица Степана Разина, 8 (район железнодорожного вокзала). Телефон: 774-56-96.