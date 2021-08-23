Челябинцев просят запастись водой

В Челябинске жители Металлургического и Курчатовского районов Челябинска почти на сутки останутся без воды. Отключение будет связано с ремонтными работами на водоводе в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду.

25 августа часть районов Челябинска останется без воды. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«С девяти утра и до 24:00 в Металлургическом и Курчатовском районах будут производиться плановые работы по замене задвижек по трассе водовода № семь. Под отключение попадут 799 многоквартирных домов, 400 частных домов и 145 объектов социальной сферы в Металлургическом районе, а также в Курчатовском. Отключение коснется микрорайона Парковый, поселков Шагол и Челябэнерго. Это 246 многоквартирных домов, 300 частных и 44 социальных объекта», - сказал Астахов.

Главы этих районов сообщили, что сейчас расклеивают объявления на домах. Наталья Котова попросила вплоть до 25 августа до жителей доводить информацию об отключении, чтобы они смогли запастись водой на время работ.