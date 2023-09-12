Челябинцы могут записать ребенка в спортивную секцию на портале «Госуслуги»

На едином портале государственных услуг открыта запись детей в спортшколы. Не выходя из дома и не обзванивая десятки организаций, теперь можно выбрать удобно расположенную секцию, а также вид спорта для занятий ребенка, сообщает Минспорта Челябинской области.

Для жителей Челябинска получить новую услугу возможно, авторизовавшись на портале «Госуслуги» и указав домашний адрес или адрес бабушки, которая будет водить ребенка на занятия. Ближайшие спортивные школы и их направления будут показаны списком во вкладке «Запись в организацию спортивной подготовки» раздела «Дети и образование».

В большинство спортивных секций можно попасть только с определенного возраста, обычно это 6-9 лет. Оформить запись может только официальный представитель ребенка, а с 14 лет можно записаться самостоятельно. Потребуется паспорт заявителя, свидетельство о рождении и СНИЛС ребёнка. Спортивные программы дополнительного образования могут быть бесплатными или предполагающими оплату из личных средств, а также из средств различных сертификатов, например — маткапитала.

Бесплатные занятия спортом в Челябинске проводятся в организациях, подведомственных региональному Минспорта и городскому Управлению по физической культуре и спорту. Направления — самые разные: гимнастика, танцевальный спорт, дзюдо, бокс, баскетбол, волейбол, конькобежный спорт, легкая атлетика, водные виды спорта, хоккей, конный спорт и современное пятиборье, зимние виды (биатлон, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фристайл, фигурное катание и другие), футбол. Но стоит отметить, что в начале учебного года, в августе-сентябре, списки формируются очень быстро, поэтому желающим записаться стоит поторопиться.

«Заявление на запись в спортшколу рассматривают в течение семи рабочих дней, но, если есть вступительные испытания, срок зачисления может увеличиться до 45 рабочих дней. — сообщают специалисты портала «Госуслуги». — Уведомление о зачислении в кружок придет в личный кабинет. Записаться можно, пока ведется набор. Как только он закончится, запись будет недоступна. Группы с закрытым набором помечены как недоступные для записи».

Сервис «Госуслуги» позволяет не только выбрать спортивную секцию недалеко от дома и в соответствии с возрастом ребенка, но и уточнить подробности обучения — кто проводит тренировки, сколько человек в группах, расписание и продолжительность занятий. Большинство кружков проводят зачисление удаленно, но иногда требуется прийти лично, например, для вступительных испытаний. Об этом тоже проинформируют специальным уведомлением на «Госуслугах».