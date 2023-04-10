10.04.2023
Челябинцы предпочитают трамвай троллейбусу и банковские карты наличке
10.04.2023
Челябинцы предпочитают трамвай троллейбусу и банковские карты наличке
10.04.2023
Жители Копейска отправили на передовую святую воду
10.04.2023
Челябинский облсуд приговор садиста-детоубийцу к 22 годам заключения
10.04.2023
В Новопокровском сельском поселении Кизильского района избрали главу
10.04.2023
В Челябинске с 29 апреля заработают садовые маршруты
Челябинцы предпочитают трамвай троллейбусу и банковские карты наличке
10.04.2023
Челябинцы предпочитают трамвай троллейбусу и банковские карты наличке
21.02.2023
«ЧелябГЭТ» озвучил печальную статистику ДТП с участием электротранспорта
12.12.2022
В Ленинском районе Челябинска закрывают движение трамваев
06.12.2022
Трамваи в Ленинский район Челябинска после десяти вечера ходить не будут
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023