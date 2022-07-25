Челябинцы жалуются на ночные алкомаркеты

Челябинцы не в восторге от шумных компаний, которые атакуют алкомаркеты, продавцы которых охотно продают им спиртное в запрещенное законом время.

Об этом речь шла сегодня, 25 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации города. В частности, горожане жалуются на магазин, который расположен на второй Эльтонской улицы. Он открыт до двух часов ночи и давно стал местом притяжения местных выпивох.

«Прошу руководство Тракторозаводского района обратить внимание на места ночной торговли спиртным. По улице второй Эльтонской это уже седьмое сообщение с начала года», - сказал врио начальника УМВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин.

«Для обеспечения покоя граждан и охраны общественного порядка планируем пересмотреть маршруты патрулирования, чтобы они были максимально приближены к местам притяжения шумных компаний», - сообщили в региональном полицейском главке.

Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение своему заместителю по экономическому развитию и инвестициям подключиться к решению данной проблемы.

Напомним, не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до восьми часов по местному времени,