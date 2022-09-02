Челябинцы жалуются Наталье Котовой на неприглядные последствия благоустройства

Челябинцы жалуются мэру Наталье Котовой на неприглядные последствия благоустройства, ремонта, устраненной аварии.

Так, сегодня, второго сентября, в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте были опубликованы снимки смешанного с землей старого асфальта, вываленного на газоны. По словам автора поста, такой след оставили после себя те, кто проводил ремонтные работы на территории школы №41 (она располагается на улице 40-летия Победы).

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«Это вообще нормально для города-миллионника?» - задался вопросом автор жалобы.

Жильцы дома по улице Приборостроителей, 1 пожаловались Наталье Котовой на управляющую компанию, которая, по их словам, уже полгода создает видимость проведения текущего ремонта.

«Уже больше месяца никаких работ на дому не производилось, по неизвестным нам причинам. Мы, жильцы, потребовали продолжить работы и их продолжили. Но… это просто очередное издевательство над нами! И за все это вообще-то платятся наши деньги! Сегодня у нас очередной сюрприз! Настоятельно рекомендую просмотреть данные видео!», - написала жительница многострадального дома, приложив видео.

А с адреса: улица Красного Урала, 15 Наталье Котовой поступила следующая жалоба, сопровожденная снимком: «Устраняли коммунальную аварию. Закончили 31-го августа. Вот такое безобразие оставили плюс разрушено дорожное полотно! Куда-то делись бордюры!».