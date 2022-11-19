Челябинка Наталья Дикова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

За успехи в области цифровой трансформации телеиндустрии государственную награду получила сотрудница Челябинского филиала РТРС Наталья Дикова. Указ подписан Президентом Российской Федерации 18 ноября.

В нем говорится "наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Дикову Наталью Александровну - заместителя главного инженера филиала федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" "Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр".



Эта награда пополнит копилку достижений коллектива регионального филиала РТРС. Ранее медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были награждены директор филиала РТРС Алексей Ивонин, ведущий инженер производственно-технического отдела Мария Радийчук, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Татьяна Сторожилова, пять человек были удостоены нагрудного знака "Почетный радист", двоим было присвоено звание "Мастер связи".